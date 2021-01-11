«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Января
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.96 KZT
  • €1 = 512.89 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сборная Казахстана номинирована на звание лучшей сборной мира

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:46
Сборная Казахстана номинирована на звание лучшей сборной мира
Фото: kazfootball.kz
Всего на звание 10 претендентов.

Сборная Казахстана по футзалу в третий раз своей истории номинирована на звание лучшей сборной мира, передает Today.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

В 2020 году сборная Казахстана сыграла четыре матча, одержала победы в трех и в одном уступила. Была завоевана путевка на Чемпионат Мира, а также удачно стартовали в отборочном цикле Чемпионата Европы-2022.

Сборная Казахстана в третий раз номинирована на звание лучшей сборной мира Futsalplanet Awards 2020. В 2015 году сборная Казахстана стала третьей сборной мира. Всего на звание 10 претендентов.

Список претендентов на звание лучшей сборной мира в 2020 году:

1. Аргентина;

2. Бразилия;

3. Чехия;

4. Казахстан;

5. Марокко;

6. Португалия;

7. Россия;

8. Сербия;

9. Испания;

10. Венесуэла.


Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика