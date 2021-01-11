Сборная Казахстана номинирована на звание лучшей сборной мира

Всего на звание 10 претендентов.



Сборная Казахстана по футзалу в третий раз своей истории номинирована на звание лучшей сборной мира, передает Today.kz со ссылкой на KazFootball.kz.



В 2020 году сборная Казахстана сыграла четыре матча, одержала победы в трех и в одном уступила. Была завоевана путевка на Чемпионат Мира, а также удачно стартовали в отборочном цикле Чемпионата Европы-2022.



Сборная Казахстана в третий раз номинирована на звание лучшей сборной мира Futsalplanet Awards 2020. В 2015 году сборная Казахстана стала третьей сборной мира. Всего на звание 10 претендентов.



Список претендентов на звание лучшей сборной мира в 2020 году:



1. Аргентина;



2. Бразилия;



3. Чехия;



4. Казахстан;



5. Марокко;



6. Португалия;



7. Россия;



8. Сербия;



9. Испания;



10. Венесуэла.