Сборная Казахстана номинирована на звание лучшей сборной мира

Сборная Казахстана по футзалу в третий раз своей истории номинирована на звание лучшей сборной мира, передает Today.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
В 2020 году сборная Казахстана сыграла четыре матча, одержала победы в трех и в одном уступила. Была завоевана путевка на Чемпионат Мира, а также удачно стартовали в отборочном цикле Чемпионата Европы-2022.
Сборная Казахстана в третий раз номинирована на звание лучшей сборной мира Futsalplanet Awards 2020. В 2015 году сборная Казахстана стала третьей сборной мира. Всего на звание 10 претендентов.
Список претендентов на звание лучшей сборной мира в 2020 году:
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