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Apple и Hyundai начнут производить электромобили в 2024 году

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 16:20
Apple и Hyundai начнут производить электромобили в 2024 году
Фото из открытых источников
По информации «Рейтер», Apple и Hyundai Motor договорились о начале производства электромобилей в 2024 году. В марте этого года компании планируют подписать соглашение о партнерстве. Точное место размещение завода еще под вопросом, производство может быть как в Южной Корее, так и в США.

«Рейтер» уточнила, что южнокорейские СМИ удалили часть информации из первоначальных публикаций, включая местонахождение и мощности нового производства. Были озвучены цифры в 400 тыс. электромобилей в год.

Если Apple будет производить электромобили в США, то площадкой для этого может стать завод Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия. Производственная линия завода будет модернизирована и подстроена под требования Apple. Kia Motors является дочерней компанией Hyundai Motor.

Apple уже несколько лет переманивает к себе инженеров из Tesla. В 2019 году из Tesla в Apple ушел ведущий специалист по электрическим силовым агрегатам Майкл Швекуч. Он присоединился к команде Apple и теперь работает под руководством Дуга Филда, который несколько лет работал техническим руководителем в Tesla.

В 2015 году, генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал эту ситуацию так: «Они наняли людей, которых уволили мы. Мы всегда в шутку называем Apple «кладбище Tesla»».

В декабре 2020 года глава Tesla признался, что он рассматривал возможность продажи компании во время кризиса с производством Model 3 в 2017 году. Илон Маск хотел предложить ее Apple за 10% от текущей стоимости, но глава компании Тим Кук отказался от встречи.

В начале января этого года Hyundai Motor Co рассказала, что ведет предварительные переговоры с Apple. Рынок быстро отреагировал на это сообщение о сотрудничестве, акции Hyundai Motor выросли почти на четверть.


Источник: habr.com
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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 17:02
Хороший ход, так-как столько безумных поклонников айфонов которые жаждут приобретать новую модель айфона каждый год и причём имесь все обновлённые гаджеты эпл в комплекте. А с выпуском автомобиля эпл многие из них будут чувствовать неудовлетворённость и неполноценность без авто эпо в комплекте с телефоном!
 
 

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