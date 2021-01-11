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Назван единственный способ остановить пандемию COVID-19

Просмотров:187 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Назван единственный способ остановить пандемию COVID-19
Фото из открытых источников
Остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки, сообщила РИА Новости президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

"Если есть эпидемия, любая совершенно, бактериальная, вирусная, и если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим. Это всегда было догмой. Поэтому речь идет о том, чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения. И самое главное, разговор не идет о том, что давайте будем вакцинировать три-пять лет. Нет, разговор идет о том, что в принципе за достаточно короткий срок нужно вакцинировать, создать быстро иммунную прослойку", - сказала Шестакова.

"Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончился. И тем самым у нас это будет постоянный текущий процесс. Поэтому нужно так же, как мы проводим вакцинацию против гриппа", - добавила Шестакова.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • Ну Ну
  • kz1990
  • Сергей Владимиров
 Username (Посетители) Сегодня, 17:28
Спасибо но вкалывать эту вакцину нет ни какого желания. Толком не изучены её последствия для организма. На сколько я понимаю Китай без всяких вакцин взял ситуацию под контроль. Сейчас будут всем промывать мозги через тв, СМИ итд мол идите вакцинируйтесь.
 
 

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