Явные признаки вброса бюллетеней зафиксировали наблюдатели ОБСЕ на выборах в Казахстане

Международная миссия по наблюдению за выборами (ММНВ) от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на выборах в мажилис парламента Казахстана явные признаки вброса бюллетеней.



«Процедуры голосования в целом соблюдались на избирательных участках, на которых наблюдала ММНВ. Тем не менее, наблюдатели ММНВ обратили внимание на явные признаки незаконного вброса бюллетеней, недостаток подписей в списке избирателей по сравнению с высокой явкой избирателей, объявленной УИК (участковая избирательная комиссия – КазТАГ), множественные записи в дополнительном списке избирателей, свидетельствующие о существенных проблемах с точностью регистрации избирателей, факты ненадлежащего опечатывания урн для голосования, и присутствие неуполномоченных лиц на избирательных участках», - говорится в заявлении ММНВ в понедельник.



При этом отмечается, что наблюдатели находились слишком далеко, чтобы видеть некоторые процедуры.



«Следуя указаниям УИК, на которых проводилось наблюдение, оставаться на значительном расстоянии, представители партий и местные наблюдатели, хотя и присутствовали в большом количестве, часто не имели возможности четко наблюдать процедуры, в частности, идентификации избирателей. Наблюдатели не возражали (…) Почти на всех избирательных участках, где наблюдался подсчет голосов, УИК не соблюдали последовательно процедуры подсчета, не объявляли выбор избирателей или количество голосов, поданных за каждую партию, и регулярно игнорировали важные меры по предотвращению сверке данных. УИК требовали от ММНВ и местных наблюдателей держаться подальше от места подсчета голосов, что значительно ограничило прозрачность процесса. В восьми из 12 ТИК (территориальных избирательных комиссий – КазТАГ), где ММНВ наблюдала суммирование итогов, процесс был непрозрачным», - подчеркивается в заявлении.



Более того, ММНВ сообщила о том, что ряд территориальных избиркомов не проводил подсчет голосов должным образом.



«Две ТИК, которые ММНВ посетила ночью, были закрыты, и подсчет результатов не велся; две другие ТИК без видимых причин отложили суммирование итогов до следующего дня. ММНВ нигде так и не удалось сверить данные с записью результатов в базе данных. ЦИК публиковала явку на своем вебсайте в течение дня, в конечном итоге объявив предварительную явку в 63,3%», - добавляет миссия ОБСЕ.



Ранее миссия наблюдателей ОБСЕ заявила о том, что на парламентских выборах в Казахстане отсутствовала подлинная конкуренция. Кроме того, международные наблюдатели раскритиковали работу Центризбиркома Казахстана.



Напомним, выборы в мажилис по партийным спискам проходили 10 января с 7.00 до 20.00 по местному времени для всех регионов.



По предварительным данным (ЦИК), а также по данным Exit poll, победу так же одержала партия Nur Otan, на втором месте расположилась демократическая партия «Ақ Жол», на третьем – Народная партия Казахстана. 11 января были названы и депутаты мажилиса VII созыва от Ассамблеи народа Казахстана.



Выборы сопровождались многочисленными фактами давления на независимых наблюдателей и активистов. Так, об оказываемом давлении ранее сообщили наблюдатели от Лиги молодых избирателей, от общественного фонда «Ел Дауысы», а также от фонда гражданских инициатив Q-Adam.



Также сообщалось, что митингующих в Алматы силовики удерживают в мороз, среди них кормящая мать, сообщалось также про факты обморожения. Двое часами удерживавшихся силовиками активистов госпитализированы с подозрением на обморожение.



О каких еще проблемах и нарушениях известно в день выборов в мажилис, читайте в соответствующем материале агентства КазТАГ.

