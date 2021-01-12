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Врач назвала вредные для здоровья утренние привычки

Просмотров:479 Опубликовано: Сегодня, 08:00
Врач назвала вредные для здоровья утренние привычки
Фото kofella.net
Советы специалиста помогут не запустить своё здоровье.

Британский врач и телеведущая Мириам Стоппард заявила об опасности некоторых утренних привычек, передает Mirror.

Она отметила, что по утрам, до полного пробуждения, не стоит делать активные физические упражнения, пить апельсиновый сок или кофе.

Активные движения сразу после подъема опасны, потому что тело обезвожено и ткани не будут должным образом растягиваться, объяснила эксперт. Неосторожность может привести к смещению позвонков.

Апельсиновый сок, в свою очередь, перегружает метаболизм и очень сильно повышает уровень сахара в крови. Такой же нежелательный эффект даст и чашка кофе — напиток повышает уровень сахара в крови в полтора раза. Утром подобная доза еще более вредна, так как сразу после пробуждения выделение инсулина не работает так, как нужно.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 4 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 09:39
Стакан тёплой воды и после душа и туалета кофе с лимоном потом лёгкий завтрак.Можно не завтракать вовсе,но начинать с воды непременно.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 09:22
Чай, только чай

Жить нужно непременно хорошо
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 09:09
Утром ем куырдак и заедаю самассой с рынка.
 
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  • Guz
 FL (Посетители) Сегодня, 08:51
Я утром отвар шиповника пью.
 
 

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