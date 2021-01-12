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Казахстан из-за морозов остановил транзит нефти через Россию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:11
Казахстан из-за морозов остановил транзит нефти через Россию
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Казахстан приостанавливает транзит нефти через Россию, сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин. Причиной стали сильные морозы, из-за которых оказалась обесточена нефтеперекачивающая станция, передает РБК.

По данным представителя «Транснефти» из-за сильных морозов оказалась обесточена нефтеперекачивающая станция, которая подавала сырье в российскую трубопроводную систему.

«Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему «Транснефти», с 5:00 мск прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП», — сообщил Демин.

Как отмечает издание, в 2019 году объем принятой на перекачку нефти из Казахстан для «Транснефти» составил 16,3 млн тонн, следует из годовой отчетности компании. Из них 15,3 млн тонн было отправлено в дальнее зарубежье, один млн тонн — в страны СНГ.

Партнером «Транснефти» в Казахстане выступает АО «КазТрансОйл».

«Казахстан неоднократно пытался договориться о транзите нефти через территорию России в Беларусь (объемы возможного контракта оценивались в 3-3,5 млн тонн), однако это так и не удалось, хотя посол Казахстана в Белоруссии Аскар Бейсенбаев в конце 2019 года сообщал, что Казахстан достиг устной договоренности об этом с «Транснефтью».

В министерстве энергетики Казахстана указывали, что возможные поставки нефти в Беларусь по системе «Дружба» являются инициативой Беларуси», — пишет издание.

На самом деле, на западе Казахстана вторые сутки работают над устранением крупной аварии на магистральных электросетях и подстанциях.

Как сообщает телеканал КТК, без света остались жители некоторых районов в Атырауской и Мангистауской областях.

Не было электроэнергии и на атырауском НПЗ. Там остановилась работа газораспределительных насосов.

Причина аварии, как оказалось, в непогоде. Из-за сильного ветра с дождем провода сначала намокли, затем обледенели. Как результат, на Карабатанской электростанции отключились две турбины.

К слову, вечером 10 января, когда в городе стемнело, на территории местного НПЗ ярко загорелся факел. Пламя наблюдали со всех уголков областного центра.

Сегодня специалисты завода пояснили: у них произошел сбой в подаче электроэнергии и остановилась работа распределительных насосов. Чтобы не допустить аварии, пришлось пустить через факел углеводородный газ.

«Произошел еще ряд отключений. Они происходили в сетях не только KEGOC-а, они происходили в сетях и Западно-Казахстанского РЭКа, и «Атырау Жарыка», и Мангистауского. Дефицит в регионе образовался порядка 120 мегаватт.

Действием противоаварийной автоматики удалось локализовать данное нарушение и не допустить развитие аварии в регионе — в Атырауской и Мангистауской области», — сообщил директор филиала АО KEGOC Константин Чернохаев.


Источник: newtimes.kz
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