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Аймагамбетов объяснил новые поправки в законе об образовании

Просмотров:58 Опубликовано: Сегодня, 11:59
Аймагамбетов объяснил новые поправки в законе об образовании
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр образования Асхат Аймагамбетов объяснил новшества в сфере образования. Ранее Президент Казахстана подписал поправки по вопросам образования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Гранты на дополнительное образование

Согласно новому закону в стране внедряется институт государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей. По словам министра, это является одной из важных норм принятого закона.

"Госзаказ теперь будет размещаться и в частных организациях в рамках ГЧП. Это даст возможность без больших затрат со стороны государства поэтапно решить вопрос занятости детей в секциях, кружках и других развивающих центрах", - сказал он.

Аттестация детсадов, школ и колледжей

Аймагамбетов также рассказал, что принята давно обсуждаемая норма. Это возвращение государственной аттестации детских садов, школ и колледжей.

"Аттестация является инструментом внешнего мониторинга и оценки исполнения установленных стандартов организациями образования. Самое главное, чтобы аттестация не была репрессивным инструментом, просто констатирующим проблемы, а стала механизмом выявления проблемных зон и предоставления четких рекомендаций для их устранения. Именно в рамках такого подхода будет реализована эта процедура", - сказал министр.

По новым правилам раз в пять лет организации образования будут проходить аттестацию. Она включает в себя проведение срезов качества знаний, опросы родителей, учащихся, педагогов, оценку соответствия материально-технической базы, кадрового состава и других аспектов установленным требованиям.

Предварительная проверка учебных планов и программ

Теперь учебные планы и программы до внедрения в учебный процесс в обязательном порядке должны пройти экспертизу и апробацию.

"В этот период как раз будут выявляться возможные недостатки. Это очень важная норма, спешки в деле внедрения новых учебных программ быть не должно. Да, это ограничивает министерство, но вместе с тем является механизмом внедрения только продуманных, научно обоснованных и апробированных программ", - заявил Аймагамбетов.

Также принята поправка, определяющая компетенцию министерства устанавливать требования к структуре и содержанию школьных учебников и учебно-методических комплексов. Данная норма направлена на повышение качества учебников и установления единообразия при разработке учебных материалов.

Список запрещенных к использованию в организациях образования предметов

В новом законе определена компетенция МОН по утверждению перечня предметов и веществ, которые запрещается вносить и использовать в организациях образования.

"Эта норма введена в профилактических целях, а также в целях соблюдения норм безопасности обучающихся в стенах учебного заведения", - добавил глава ведомства.

Дистанционное обучение

"В законе появились новые нормы, регламентирующие дистанционное обучение. Закреплено само определение данного понятия и компетенция уполномоченного органа по утверждению Правил организации дистанционного обучения. Здесь и будут определяться требования и процедуры по его осуществлению", - подытожил Асхат Аймагамбетов.


Источник: tengrinews.kz
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