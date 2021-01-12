Названы два симптома COVID-19, на которые обычно не обращают внимание

Врач Больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг обратила внимание на симптомы COVID-19, выходящие за рамки официальных критериев, принятых британским правительством, передает Ria.ru.



По ее словам, во время второй волны коронавируса люди стали испытывать более легкие симптомы, на которые не обращают внимания. Среди них – головные боли и боли в горле.



"К тому времени, когда они поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми", – цитирует специалиста Express.



В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.



Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.