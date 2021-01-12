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Казахстанец привился вакциной Moderna: как это было

Просмотров:54 Опубликовано: Сегодня, 13:46
Казахстанец привился вакциной Moderna: как это было
Фото из Сети интернет
Казахстанец одним из первых получил вакцину от коронавируса Moderna, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Даурен Адилбай - онколог-хирург из Алматы, сейчас занимается научными исследованиями в Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Член американской и европейской ассоциаций онкологов. Состоит в управляющем совете IFHNOS и APTS. Уже два года живет и работает в Нью-Йорке.

"Я поставил себе первую дозу вакцины от компании "Модерна". После двух недель у меня уже будет защита на 80 процентов от коронавируса, и после второй дозы - на 95 процентов. Как только появится возможность, обязательно вакцинируйтесь, только вакцина поможет нам преодолеть этот кризис", - написал Адилбай на своей странице в Facebook.

В комментариях доктор отметил, что чувствует себя хорошо. Перед процедурой нужно подписать согласие на вакцину. Инъекция ставится в плечо двумя дозами.

"Я записался на вакцинацию пару дней назад. Наша больница Memorial Sloan Kettering Cancer Center закупила достаточное количество вакцин, чтобы провакцинировать всех своих сотрудников. Я, наверное, одним из первых из нашей организации получил вакцину", - сообщил Даурен Адилбай.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что вакцина американской компании Moderna от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1 процента, при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100 процентов, говорится в релизе производителя.

В третьей фазе испытания вакцины приняли участие 30 тысяч добровольцев. Первичный анализ исследовал эффективность вакцины на 196 добровольцах, у которых был COVID-19, и 30 из них, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

По информации Euronews.com, вакцина Moderna была одобрена в США в декабре. с 16 декабря в США начали поставлять первые партии вакцины. По медучреждениям страны распределили почти 6 миллионов доз.

По данным Deutsche Wellе, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 6 января одобрило применение в ЕС вакцины mRNA-1273 американской компании Moderna.

3 января министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в Казахстане планируется вакцинировать от коронавируса 10 миллионов человек. Алексей Цой отметил, что есть договоренность на два миллиона доз вакцин российского производства "Спутник V". Она поставляется в Казахстан в виде субстанции и в дальнейшем производится на базе Карагандинского фармацевтического завода. Казахстанская вакцина QazCovid-in, по прогнозу, должна поступить в марте, после чего также начнется поэтапная вакцинация.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:03
Зачем здесь статья про американскую вакцину которую в КЗ даже не собираются завозить?
чтобы в конце написать про Спутник V на боярышнике?

типа мечтайте о хамоне но вот вам кушайте кизяк?
 
 

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