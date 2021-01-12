Медицинский колледж готовил финансистов, строительный – учителей физкультуры - МОН

Основными причинами отзыва лицензий стало несоответствие специальностей квалификационным требованиям, предъявляемым к профилю учебного заведения, сообщает informburo.kz.
В Казахстане выявили медицинский колледж, который готовил финансистов, а также агротехнический колледж, который выпускал воспитателей дошкольных организаций, сообщается на сайте Министерства образования и науки РК.
- О каком качестве можно говорить, если медицинский колледж готовил финансистов, бухгалтеров, программистов, а агротехнический колледж – воспитателей дошкольных организаций, строительный колледж – учителей физической культуры и так далее. При этом они не имели соответствующей базы, кадров и оборудования, – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.
По итогам мониторинга комитет отозвал у 196 колледжей приложения к лицензиям по 500 специальностям и 738 квалификациям.
- Основными причинами возврата лицензии стало несоответствие специальностей квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности, профилю учебного заведения. Нарушения касались качества образовательных программ, недостаточности преподавательского состава, отсутствия набора и необходимой материально-технической базы, – говорится в сообщении.
По информации МОН, студенты этих колледжей переведены в другие учебные заведения, преподаватели трудоустроены.
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