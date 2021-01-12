Налоговые органы РК смогут отслеживать местонахождение грузового транспорта

В Казахстане вступают в силу поправки в таможенное законодательство, которые позволят органам госдоходов отслеживать местоположение грузового транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов министерства финансов РК.
"С 16 января текущего года вступают в силу поправки в таможенное законодательство, позволяющие органам государственных доходов в режиме реального времени определять точное местоположение по маршруту следования грузового транспортного средства", – говорится в сообщении.
Уточняется, что 5 января 2021 года был принят Закон РК №407-VI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности".
Одной из новелл принятых поправок является внедрение возможности применения электронного таможенного сопровождения транспортного средства посредством применения спутниковой навигации, что позволяет в режиме реального времени определять точное местоположение по маршруту следования транспортного средства.
В рамках данных дополнений также предусмотрено информирование таможенным органом декларанта и перевозчика в случае принятия таможенным органом решения о применении электронного таможенного сопровождения.
Непосредственно электронное таможенное сопровождение осуществляется национальным оператором информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок. Такой оператор уже определен в республике.
Необходимо отметить, что ранее были внесены дополнения в Закон РК "Об автомобильном транспорте", где предусмотрены понятия "национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок", а также компетенция Правительства РК по определению национального оператора системы отслеживания международных автомобильных перевозок.
При этом, в рамках данных поправок указанный оператор предоставляет услуги по аренде навигационных пломб, которые навешиваются на транспортные средства и с применением которых осуществляется отслеживание перемещения транспортного средства.
В настоящее время разработан проект Порядка осуществления электронного таможенного сопровождения транспортных средств, в котором определено взаимодействие таможенного органа, декларанта, перевозчика и национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок.
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