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Как будут учиться студенты-первокурсники с 17 января

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 16:22
Как будут учиться студенты-первокурсники с 17 января
Фото: shliah.by
В вузах установлен соответствующий санитарный режим для обучения в новом формате для студентов первого курса, сообщил на брифинге вице-министр образовании и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент zakon.kz.

Решением МВК весенний семестр начнется с 17 января для студентов 1 курса, преимущественно в традиционном формате. Лекции будут проводиться в онлайн формате, а практические и лабораторные занятия будут в очном формате. Для студентов 2-4 курсов обучение останется в прежнем формате. То есть тот формат, который был для них в осеннем семестре, для них в весеннем семестре формат будет прежний, — уточнил Дауленов.

По его информации, на сегодняшний день студентов 1 курсов насчитывается порядка 150 тыс. человек, соответственно за период последнего месяца сотрудники вузов принимали меры для того, чтобы обеспечить такое количество воспитанников в учебных заведениях.

Вузы проводят данную работу уже на протяжении месяца. В вузах уже установлен соответствующий санитарный режим. В аудиториях наполняемость не более 40 %. Кроме того будет скользящий график перемен, чтобы студенты из разных групп не могли на переменах встречаться. Социальная дистанция в аудиториях предусмотрена не менее 2 метров между сидящими за соседней партой. В лабораториях на одного студента будет предусмотрена дистанция в 5 кв метров, — сообщил вице-министр.

Он добавил, что вузы будут принимать туда студентов, но с 50% наполняемостью.

Для студентов 1 курса переход на такой формат будет способствовать более качественному получению знаний. В целом мы принимаем меры, чтобы осуществить постепенный переход с стандартному формату обучения в зависимости от эпидемиологического режима, — заключил Дауленов.


Источник: zakon.kz
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