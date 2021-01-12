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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

У горилл впервые выявили коронавирус

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 17:29
У горилл впервые выявили коронавирус
Фото из открытых источников
Зоопарк в американском городе Сан-Диего сообщил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом.

"Члены группы горилл в Сафари-парке зоопарка в Сан-Диего сдали положительный тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. В среду 6 января две гориллы начали кашлять… в понедельник 11 января лаборатории Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США подтвердили положительные результаты тестов", - говорится в сообщении на сайте сафари-парка.

Предположительно, животные могли заразиться коронавирусом от бессимптомного больного сотрудника парка.

Ранее сообщалось о широком распространении заболевания среди норок. В прошлом году стало известно, что в зоопарке Барселоны коронавирусом переболели львы, а в США заражались снежные барсы.

Эксперты ВОЗ ранее подтверждали, что собаки и кошки могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:30
Коровирус это грипп, а грипп передается даже птицам, так что так.
 
 

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