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Запретят ли смартфоны в школах, ответили в МОН ﻿

Просмотров:89 Опубликовано: Сегодня, 18:32
Запретят ли смартфоны в школах, ответили в МОН ﻿
Фото из открытых источников
МОН изучает вопрос ﻿ограничения использования смартфонов в школах.

В Министерстве образования и науки прокомментировали предполагаемый запрет гаджетов в школах Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz. Как сообщила вице-министр образования Шолпан Каринова, школьникам не будут запрещать приносить с собой смартфоны на уроки.

"В законе определена компетенция местных исполнительных органов по утверждению перечня предметов и веществ, которые запрещается вносить и использовать в организациях образования. Хочу отметить, что распространяется в социальных сетях информация о том, что школах будут запрещаться телефоны. Это не соответствует действительности. На сегодняшний день эта норма сохраняется так же, как она была и раньше. При этом школа, согласно своего устава, совместно со своим попечительским советом, родительскими комитетами могут принять решение по ограничению использования (гаджетов). Это было и раньше. Я хотела прояснить этот момент - таких поправок на сегодняшний день нет", - ответила Каринова.

При этом вице-министр образования отметила, что "сотовые телефоны на уроках мешают". По словам Кариновой, МОН продолжит изучать вопрос ограничения использования смартфонов в школах.


Источник: baigenews.kz
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