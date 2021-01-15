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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:54
Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский
Фото из открытых источников
Ранее его госпитализировали с коронавирусом.

Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС в четверг его жена Екатерина Белоцерковская.

Режиссер 28 декабря сообщал агентству о своей госпитализации, до этого в связи с выявлением коронавируса он проходил терапию дома. 10 января Белоцерковская рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского, которого до этого перевели в реанимацию.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш".

В 1974-1984 годах Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года - художественным руководителем этого киножурнала. Известен также как режиссер фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Среди его наград - ордена Почета и Дружбы.


Источник: tass.ru
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