Но будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.



Согласно действующему законодательству, правительство Казахстана слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента.



В Нур-Султане началась первая сессия парламента седьмого созыва. Правительство Казахстана сложило свои полномочия.



Президент подписал указ "О Правительстве Республики Казахстан", сообщается на сайте Акорды.



"В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан", – говорится в указе.



Согласно действующему законодательству, правительство Казахстана слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента.



Новый кабинет министров будет сформирован после консультаций с руководителями фракций, сообщил ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



"Я в скором времени после завершения выборов пойду в парламент, чтобы проконсультироваться с руководителями фракций по кандидатурам как премьер-министра, так и членов правительства. Реформы не должны останавливаться. 15 января я выступлю в парламенте с обращением к новому составу мажилиса в том числе. Затем состоится заседание Национального совета общественного доверия, где по вопросам реформ будет очень серьёзный разговор", – сказал глава государства.



Согласно Конституции РК, президент Казахстана назначает на должность премьер-министра и других членов правительства с согласия мажилиса парламента.



Кабинет министров под руководством Аскара Мамина был сформирован в феврале 2019 года после того, как Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство, которое возглавлял Бакытжан Сагинтаев. Тогда большинство министров сохранили свои посты.