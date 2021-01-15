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Досрочное снятие денег из ЕНПФ: запущен новый сервис

Просмотров:1855 Опубликовано: Сегодня, 11:05
Досрочное снятие денег из ЕНПФ: запущен новый сервис
Фото Azattyq Rýhy
Проверить накопления можно с помощью SMS

ЕНПФ запустил новый сервис по проверке пенсионных накоплений с помощью SMS, передает Azattyq Rýhy.

Вкладчики могут получить информацию о пенсионных накоплениях, доступных для целевого использования на улучшение жилищных условий, оплату лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на портал cabinet.enpf.kz/porog и авторизоваться посредством одноразового пароля, который поступит через SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov.

Для авторизации с помощью одноразового пароля нужно:

ввести свой ИИН и номер мобильного телефона;
дать свое согласие на сбор и обработку персональных данных;
нажать кнопку «Отправить код»;
полученный шестизначный код ввести с мобильного телефона.
Этот дополнительный сервис позволит быстро узнать порог достаточности без ЭЦП и посещения отделений ЕНПФ.

Сервис полностью соответствует требованиям уполномоченных государственных органов.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 2 )

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Cucu (Посетители) Сегодня, 12:04
Поддерживаю Наги почему тянут?любые законы принимают мы моргнуть не успеваем а тут?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Cucu
  • nazarbayevskii
  • СаМ
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 11:28
Надоели уже с этими доп сервисами. Все уже знаю сколько могут снять, уже спец счета открыли. Где онлайн платформа для подачи заявки. Жссб Отбасы откройте платформу и всё.
 
 

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