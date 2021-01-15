Досрочное снятие денег из ЕНПФ: запущен новый сервис

Проверить накопления можно с помощью SMS



ЕНПФ запустил новый сервис по проверке пенсионных накоплений с помощью SMS, передает Azattyq Rýhy.



Вкладчики могут получить информацию о пенсионных накоплениях, доступных для целевого использования на улучшение жилищных условий, оплату лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.



Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на портал cabinet.enpf.kz/porog и авторизоваться посредством одноразового пароля, который поступит через SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov.



Для авторизации с помощью одноразового пароля нужно:



ввести свой ИИН и номер мобильного телефона;

дать свое согласие на сбор и обработку персональных данных;

нажать кнопку «Отправить код»;

полученный шестизначный код ввести с мобильного телефона.

Этот дополнительный сервис позволит быстро узнать порог достаточности без ЭЦП и посещения отделений ЕНПФ.



Сервис полностью соответствует требованиям уполномоченных государственных органов.