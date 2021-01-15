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Звон в ушах связали с нехваткой витамина

Просмотров:358 Опубликовано: Сегодня, 11:45
Звон в ушах связали с нехваткой витамина
Фото: iherb.com
Исследователи Национального института здоровья в США пришли к выводу, что частый звон в ушах может свидетельствовать о нехватке в организме определенного витамина.

Согласно данным американских ученых, тиннитус – частый звон в ушах – в основном сопровождается нехваткой витамина В12. Для подтверждения этой теории специалисты собрали людей, которые испытывали данную проблему, и назначили им шестинедельный терапевтический курс этого витамина.

В конце эксперимента пациенты рассказали о значительном улучшении состояния их здоровья. В частности, тиннитус снизился или исчез полностью. Кроме того, многие из участников исследования стали отмечать у себя прилив бодрости, а также улучшение памяти и настроения.

Ученые напомнили, что сам по себе В12 способствует выработке миелина, за счет чего улучшает работу мозга, и играет важную роль в производстве ДНК и красных кровяных телец


Источник: zakon.kz
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