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Реформы в здравоохранении и соцобеспечении анонсировал Глава государства

Просмотров:222 Опубликовано: Сегодня, 12:24
Реформы в здравоохранении и соцобеспечении анонсировал Глава государства
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Необходимо внедрять в Казахстане превентивную медицину и уделять особое внимание адресности социальной помощи. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Особое значение имеет модернизация отечественного здравоохранения. В условиях пандемии актуальность этой проблемы стала очевидной. Система здравоохранения должна ориентироваться на пациентов, ставить во главу угла их интересы, здоровье и жизнь. Переход к такой модели возможен за счет персонификации, внедрения цифровых инструментов, расширения доступа людей к квалифицированной врачебной помощи. Важную роль играет развитие превентивной медицины, основанной на профилактике и ранней диагностике заболеваний", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что здоровый образ жизни граждан является базовым условием формирования здоровой нации, поэтому следует уделить особое внимание массовому и детскому спорту.

"По моему поручению Правительство пересмотрело подходы к финансированию массового и детского спорта, он будет обеспечен значительно большими ресурсами для развития. Эта задача должна быть на контроле депутатов Парламента", – подчеркнул Глава государства.

Также, по его словам, необходимо перезагрузить политику социального обеспечения. Приоритетом государства должна быть поддержка наиболее уязвимых граждан, при этом нужно усилить адресность государственной помощи и соответствующие требования при ее получении. Разрабатываемый социальный кодекс даст комплексный ответ на актуальные вопросы этой важной сферы.


Источник: kazpravda.kz
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