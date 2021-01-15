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Мошенники обманывают казахстанцев от имени банка

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 13:13
Мошенники обманывают казахстанцев от имени банка
Фото из открытых источников
В Казахстане вновь активизировались интернет-мошенники. На этот раз они обманом от имени Halyk Bank получают номера платежных карт.

Сообщения о денежных бонусах рассылают в месенджере WhatsApp. Авторы рассылки призывают зарегистрировать троих друзей и оставить номер своей банковской карты на некоем сайте, который по всем параметрам является фишинговым.

При этом в самом Halyk Bank сообщили, что подобных акций сейчас не проходит.

«Это мошенники. Просим не предоставлять данные», – сообщили в банке.

Фишинг – это вид интернет-мошенничества, с помощью которого злоумышленники завладевают личной информацией, платежными данными и доступом к приватным аккаунтам своих жертв.


Источник: stopfake.kz
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