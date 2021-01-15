Мошенники обманывают казахстанцев от имени банка

В Казахстане вновь активизировались интернет-мошенники. На этот раз они обманом от имени Halyk Bank получают номера платежных карт.



Сообщения о денежных бонусах рассылают в месенджере WhatsApp. Авторы рассылки призывают зарегистрировать троих друзей и оставить номер своей банковской карты на некоем сайте, который по всем параметрам является фишинговым.



При этом в самом Halyk Bank сообщили, что подобных акций сейчас не проходит.



«Это мошенники. Просим не предоставлять данные», – сообщили в банке.



Фишинг – это вид интернет-мошенничества, с помощью которого злоумышленники завладевают личной информацией, платежными данными и доступом к приватным аккаунтам своих жертв.