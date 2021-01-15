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Мамин вновь назначен премьер-министром Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Мамин вновь назначен премьер-министром Казахстана
Фото © Sputnik / Владислав Воднев
На заседании нижней палаты парламента утверждена кандидатура на пост главы правительства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Токаев предложил кандидатуру действующего премьера Аскара Мамина на пост главы Кабмина, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В зале присутствовали 99 депутатов мажилиса:

за проголосовали 78 депутатов;
воздержались - 21.

Так, воздержались депутаты фракций Народной партии Казахстана и партии "Ак жол".

В пятницу глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Аскара Мамина. Документ опубликован на сайте Акорды.

НПК отказалась поддержать кандидатуру Мамина на пост премьер-министра.

Ранее президент сообщал, что после завершения выборов в мажилис пойдет в парламент, чтобы проконсультироваться с руководителями фракций по кандидатурам как премьер-министра, так и членов правительства.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обращался к партийцам от фракции Nur Otan с просьбой поддержать Аскара Мамина, если глава государства выдвинет его кандидатуру на пост премьер-министра.

Напомним, что главой казахстанского правительства Аскар Мамин стал 25 февраля 2019 года.

Выборы депутатов мажилиса – нижней палаты парламента - прошли в Казахстане 10 января.

По партийному списку от партии Nur Otan зарегистрировано 76 депутатов, по партийному списку "Ак жол" - 12 депутатов, по партийному списку Народной партии Казахстана – десять депутатов. Избранных Ассамблеей народа Казахстана – девять депутатов. Зарегистрированным депутатам в Центризбиркоме вручили удостоверения и нагрудные знаки.


Источник: sputnik.kz
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