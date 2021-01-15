Мамин вновь назначен премьер-министром Казахстана

На заседании нижней палаты парламента утверждена кандидатура на пост главы правительства Казахстана



Президент Казахстана Касым-Токаев предложил кандидатуру действующего премьера Аскара Мамина на пост главы Кабмина, передает корреспондент Sputnik Казахстан.



В зале присутствовали 99 депутатов мажилиса:



за проголосовали 78 депутатов;

воздержались - 21.



Так, воздержались депутаты фракций Народной партии Казахстана и партии "Ак жол".



В пятницу глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении премьер-министром страны Аскара Мамина. Документ опубликован на сайте Акорды.



НПК отказалась поддержать кандидатуру Мамина на пост премьер-министра.



Ранее президент сообщал, что после завершения выборов в мажилис пойдет в парламент, чтобы проконсультироваться с руководителями фракций по кандидатурам как премьер-министра, так и членов правительства.



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обращался к партийцам от фракции Nur Otan с просьбой поддержать Аскара Мамина, если глава государства выдвинет его кандидатуру на пост премьер-министра.



Напомним, что главой казахстанского правительства Аскар Мамин стал 25 февраля 2019 года.



Выборы депутатов мажилиса – нижней палаты парламента - прошли в Казахстане 10 января.



По партийному списку от партии Nur Otan зарегистрировано 76 депутатов, по партийному списку "Ак жол" - 12 депутатов, по партийному списку Народной партии Казахстана – десять депутатов. Избранных Ассамблеей народа Казахстана – девять депутатов. Зарегистрированным депутатам в Центризбиркоме вручили удостоверения и нагрудные знаки.