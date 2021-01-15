Россельхознадзор вводит ограничения на поставки томатов и перца из Казахстана

Ограничения касаются продукции из Алматинской и Актюбинской областей.



С 18 января Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана, передает Today.kz со ссылкой на ведомство.



Ранее в свежих томатах, поступивших на территорию России из указанных казахстанских областей, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus - ToBRFV) - объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.



21 декабря Россельхознадзор направил в адрес Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан нотификацию о выявлении в продукции опасного вируса.



28 декабря в ходе переговоров российское ведомство дополнительно уведомило казахстанскую сторону о сложившейся ситуации и попросило предоставить результаты расследования и информацию о принятых мерах для недопущения поставок в Россию зараженной опасными вирусами продукции.



Однако до настоящего времени реакции с казахстанской стороны не последовало.



Ограничения на поставки томатов и перца из двух областей Казахстана вводятся в целях предотвращения заноса и распространения коричневой морщинистости плодов томата на территории России на основании VII Международной конвенции по карантину и защите растений и Федерального закона от 21 июля 2014 № 206-ФЗ "О карантине растений".