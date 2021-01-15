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Младенец-богатырь родился в Кыргызстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:40
Младенец-богатырь родился в Кыргызстане
Фото © CC0 / PIXABAY.COM
Младенец весом 6,6 килограмма родился в Караколе. Это пятый ребенок в семье.

В Кыргызстане в городе Караколе родился младенец-гигант весом в 6,6 килограмма, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на директора Центра семейной медицины Жибек Жайылмышеву.

Ребенок появился на свет в четверг 14 января в городской поликлинике Караколя. Женщина родила его с помощью кесарева сечения на сроке в 39 недель. В данный момент мать и новорожденный находятся в хорошем состоянии. Сегодня ребенка отдали на кормление.

Отметим, что это пятый ребенок в семье 38-летней кыргызстанки.

Напомним, в октябре прошлого года в Костанайской области родился ребенок весом в 6 килограммов 155 граммов и ростом 57 сантиметров. Необычного мальчика-богатыря назвали Елжан. Младенца-гиганта родила 35-летняя жительница региона. Это ее четвертые роды – прежние дети рождались с обычным ростом и весом.


Источник: sputnik.kz
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