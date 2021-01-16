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WhatsApp отсрочил введение новой политики из-за критики пользователей

Просмотров:1349 Опубликовано: 16-01-2021, 10:35
WhatsApp отсрочил введение новой политики из-за критики пользователей
Фото: RT
Мессенджер WhatsApp отложил сроки введения своей новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такое заявление сделала администрация WhatsApp в пятницу на своем сайте.

Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и [существующие] факты, - говорится в сообщении.
Как отметили представители мессенджера, то, что отправляют люди друг другу, остается только между ними, и это означает, что сервис "всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения".

В заявлении подчеркивается, что в связи с планируемыми новыми правилами эти принципы не изменятся. В то же время администрация соцсети решила отложить дату принятия новой политики для того, чтобы иметь возможность разъяснить пользователем, в чем она заключается.

Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия. Ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp, - указано в заявлении.
В качестве крайнего срока теперь названа дата 15 мая.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Лия
 Beluy (Посетители) 16 января 2021 15:59
Почки то отказали. Поздно спохватились. Теперь людям пофиг, что вы там отказываться будете. Раньше надо было менеджерам думать, какие политики вводить
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лия
 master_kz (Посетители) 16 января 2021 11:32
В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей.

Казалось бы, а зачем оно им надо?-)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tom2005
  • master_kz
  • Лия
 None None (Посетители) 16 января 2021 11:15
Зашевелились, когда люди массово стали убегать на Телеграм
 
 

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