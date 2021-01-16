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Куда казахстанцы могут жаловаться на действия сотрудников органов госдоходов

Просмотров:497 Опубликовано: 16-01-2021, 11:23
Куда казахстанцы могут жаловаться на действия сотрудников органов госдоходов
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
О том, куда казахстанцы могут жаловаться на действия сотрудников органов госдоходов, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Kazpravda.kz.

"На портале Комитета государственных доходов функционирует "Электронная книга жалоб". На сайте www.kgd.gov.kz во вкладке "Электронные сервисы" налогоплательщики могут направлять обращения на неправомерные действия должностных лиц органов государственных доходов и о фактах нарушения Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан (ссылка http://kgd.gov.kz/ru/ebook). Жалобу можно отправить посредством электронной почты", – говорится в сообщении.

Обращения рассматриваются в соответствии с Законом Республики Казахстан "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц". "Электронная книга жалоб" функционирует на государственном и русском языках.

При оформлении обращения необходимо выбрать язык обращения в правом верхнем углу страницы и заполнить следующие реквизиты:

1. Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица

2. ИИН/БИН

3. Адрес

4. Телефон

5. Адрес электронной почты

6. Текст обращения (подробно излагается суть обращения с указанием Ф.И.О. должностного лица, действия которого обжалуются, и наименования органа государственных доходов).

"При наличии документов, подтверждающих сведения, изложенные в обращении, следует перейти к функции "прикрепить" и присоединить документы. Заполнив все реквизиты, необходимо использовать функцию "сохранить", после чего обращению модератором присвоится регистрационный номер, который позволит увидеть текущий статус обращения и ознакомиться с ответом Комитета", – отметили в ведомстве.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан в "Электронной книге жалоб" не подлежат рассмотрению:

– обращения граждан, порядок разрешения которых установлен законодательством об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным и иным законодательством Республики Казахстан;

– анонимные обращения (согласно Закону Республики Казахстан "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц");

– жалобы на приостановление расходных операций по банковским счетам;

– уведомления по результатам налоговых и таможенных проверок;

– жалоба на уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;

– вопросы, требующие разъяснений норм налогового, таможенного и иного законодательства.


Источник: kazpravda.kz
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