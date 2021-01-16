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Дочери и зятья избили пожилую мать и сломали ей руку в Шымкенте

Просмотров:535 Опубликовано: Сегодня, 12:06
Дочери и зятья избили пожилую мать и сломали ей руку в Шымкенте
Скриншот видео
В Шымкенте зятья и дочери избили пожилую мать и сломали ей руку, передает Azattyq Rýhy.

Историей поделился юрист Еркин Кахаров.

«Алтынкуль, которая по словам родственников, души не чаяла в своих дочерях, всю жизнь работала на них, никогда не ездила по тоям и курортам, ничего не жалела, не била, даже не ругала их. Так вот, повзрослев, они избили ее. Такая вот благодарность благодарных детей 21 века», – написал он.

По его словам, в 2018 году пожилая бабушка по имени Алтынкуль подарила своей младшей дочери дом, который построила совместно с покойным мужем. Мать и дочь договорились, что женщина и дальше будет жить в своем родном доме.

По трагической случайности, буквально через 10 дней после оформления дома, младшая дочь Алтынкуль умирает.

Наследниками недвижимости стали муж дочери, их двое детей, а 1/8 доля по закону принадлежит самой бабушке. Через 40 дней после смерти жены зять начал выгонять тещу. Бабушка ответила, что уходить ей некуда и ее дом здесь.

После этого начались суды, пенсионерка их проиграла, отдав за это адвокатам миллионы тенге.

После этого зять взял в союзники двух других дочерей Нагиму и Багилу, которые тоже хотят получить долю от родительского дома. Они вместе со своими мужьями пришли и избили собственную мать.

Из-за всего произошедшего пожилая женщина хотела покончить с собой, по счастливой случайности, этого не произошло.

«Департамент полиции г. Шымкент, Абайский УП г. Шымкент, просим наказать избивших бабушку ее дочерей и зятьев. У бабушки Алтынкуль перелом кисти левой руки в двух местах, многочисленные кровоподтеки и ссадины», – пишет юрист.



Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Сергей Владимиров
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 14:21
Это конечно жескач. Наказать нужно на полную катушку. Но бабуся 100% не божий одуванчик. Мир идеален, каждый получает ровно столько, сколько заслужил.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Neo_85
  • babe
  • Сергей Владимиров
  • дорожник
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:24
Слов нет .животные собственную маму и такое творить. МАМА это второй создатель .мерзко от таких людей .мир сгнивает
 
 

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