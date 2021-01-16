Дочери и зятья избили пожилую мать и сломали ей руку в Шымкенте

В Шымкенте зятья и дочери избили пожилую мать и сломали ей руку, передает Azattyq Rýhy.Историей поделился юрист Еркин Кахаров.«Алтынкуль, которая по словам родственников, души не чаяла в своих дочерях, всю жизнь работала на них, никогда не ездила по тоям и курортам, ничего не жалела, не била, даже не ругала их. Так вот, повзрослев, они избили ее. Такая вот благодарность благодарных детей 21 века», – написал он.По его словам, в 2018 году пожилая бабушка по имени Алтынкуль подарила своей младшей дочери дом, который построила совместно с покойным мужем. Мать и дочь договорились, что женщина и дальше будет жить в своем родном доме.По трагической случайности, буквально через 10 дней после оформления дома, младшая дочь Алтынкуль умирает.Наследниками недвижимости стали муж дочери, их двое детей, а 1/8 доля по закону принадлежит самой бабушке. Через 40 дней после смерти жены зять начал выгонять тещу. Бабушка ответила, что уходить ей некуда и ее дом здесь.После этого начались суды, пенсионерка их проиграла, отдав за это адвокатам миллионы тенге.После этого зять взял в союзники двух других дочерей Нагиму и Багилу, которые тоже хотят получить долю от родительского дома. Они вместе со своими мужьями пришли и избили собственную мать.Из-за всего произошедшего пожилая женщина хотела покончить с собой, по счастливой случайности, этого не произошло.«Департамент полиции г. Шымкент, Абайский УП г. Шымкент, просим наказать избивших бабушку ее дочерей и зятьев. У бабушки Алтынкуль перелом кисти левой руки в двух местах, многочисленные кровоподтеки и ссадины», – пишет юрист.