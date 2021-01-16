Число умерших от коронавируса в мире превысило два миллиона

Число умерших от COVID-19 в мире с начала пандемии превысило два миллиона. Соответствующие данные опубликованы на сайте базирующегося в США Университета Джона Хопкинса. Заболели COVID-19 с начала пандемии более 93,7 миллиона человек.
На первом месте по количеству скончавшихся от коронавируса — США, где пандемия унесла свыше 390 тысяч жизней. На втором месте по числу смертей Бразилия — более 207 тысяч. Третье место занимает Индия. Там более 150 тысяч умерших.
Казахстан в базе данных американского университета находится на 51-м месте по количеству выявленных случаев заражения и на 60-м месте по числу умерших от коронавируса. Исследовательский центр в США объединил в своей базе случаи коронавируса и «ковидоподобной пневмонии», подсчет которых министерство здравоохранения Казахстана ведет по отдельности. Согласно информации на сайте университета, в Казахстане зарегистрировано свыше 212 тысяч случаев инфицирования и 2,8 тысячи летальных исходов. Университет опирается на официальные правительственные данные и сообщения СМИ.
Минздрав Казахстана сообщает, что число подтвержденных ПЦР-тестами случаев коронавируса с марта 2020 года превысило 167 тысяч, жертвами заболевания стали 2 836 человек (по данным на 15 января). С августа прошлого года зафиксировано более 46 тысяч случаев «ковидоподобной пневмонии» —заболевания с признаками COVID-19 и отрицательным ПЦР-тестом. Умерли от «пневмонии» 533 человека (по данным на 14 января).
В Казахстане многие выражают сомнения в достоверности коронавирусной статистики, некоторые медики и социологи говорят, что число заболевших и умерших в разы выше официальных данных.
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