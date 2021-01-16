«У монстра из Казахстана откроется второе дыхание»: Головкину предрекают успешный год

Экс-чемпион мира Серхио Мора, который сейчас работает корреспондентом на платформе DAZN, поделился мыслями о ближайших перспективах казахстанского чемпиона Геннадия Головкина, передает Sports.kz.



«Люди говорят, что Головкин постарел, но нужно помнить, что он не выиграл всего два боя: спорная ничья и близкое поражение решением судей от «Канело». Возможно, этот год действительно станет большим для Головкина, и у монстра из Казахстана откроется второе дыхание в конце его карьеры», — считает Мора.



Напомним, в планах у Головкина все еще есть трилогия с мексиканцем Саулем Альваресом. На возможный третий бой букмекерская контора Parimatch предлагает такие коэффициенты: победа «Канело» — 1.53, победа Головкина — 2.4, ничья — 19. Этот поединок может состояться в сентябре.