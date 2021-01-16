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Фасовали в общежитии и делали закладки – студентов осудили за наркотики в Актобе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:11
Фасовали в общежитии и делали закладки – студентов осудили за наркотики в Актобе
Фото © AFP 2019 / DANIEL ROLAND
Установлено, что в комнате общежития, где они проживали, были изъяты упаковочный материал, весы и ложку

Сотрудники правоохранительных органов Актобе задержали двух 18-летних студентов колледжа в Актобе. Молодые люди "закладывали" наркотики в разных частях города. В результате их приговорили к разным срокам заключения, пишет "Мой город".

К моменту задержания студенты успели сделать 22 закладки с синим кристаллообразным порошком.

Во время обыска их комнаты в общежитии стражи порядка обнаружили упаковочный материал, весы, ложку и химическое вещество синего цвета. Все это использовалось для подготовки и раскладки наркотических средств в городе.

Следствие установило, что так называемые курьеры действовали по указке куратора из социальных сетей.

"Призываем население со всей ответственностью относиться к информации в интернете о наборе курьеров по распространению солей, спайсов и курительных смесей", - говорится в сообщении полиции города.



Источник: sputnik.kz
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