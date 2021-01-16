Фасовали в общежитии и делали закладки – студентов осудили за наркотики в Актобе

Установлено, что в комнате общежития, где они проживали, были изъяты упаковочный материал, весы и ложку



Сотрудники правоохранительных органов Актобе задержали двух 18-летних студентов колледжа в Актобе. Молодые люди "закладывали" наркотики в разных частях города. В результате их приговорили к разным срокам заключения, пишет "Мой город".



К моменту задержания студенты успели сделать 22 закладки с синим кристаллообразным порошком.



Во время обыска их комнаты в общежитии стражи порядка обнаружили упаковочный материал, весы, ложку и химическое вещество синего цвета. Все это использовалось для подготовки и раскладки наркотических средств в городе.



Следствие установило, что так называемые курьеры действовали по указке куратора из социальных сетей.



"Призываем население со всей ответственностью относиться к информации в интернете о наборе курьеров по распространению солей, спайсов и курительных смесей", - говорится в сообщении полиции города.



