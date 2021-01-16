Трамп покинет Вашингтон в день инаугурации Байдена

Президент Дональд Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена, чтобы начать свою постпрезидентскую жизнь во Флориде. Об этом пишет Associated Press, передает zakon.kz.
По источника агентства, Трамп вылетит на базу Эндрюс.
Ранее он уже объявлял, что не будет присутствовать на церемонии инаугурации. Вместо него на мероприятии будет вице-президент Майк Пенс. Байден поприветствовал решение действующего президента и выразил уверенность в том, что инаугурация пройдет безопасно и без проблем.
Ожидается, что Трамп останется во Флориде с небольшой группой помощников, пока он обдумывает свое будущее.
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