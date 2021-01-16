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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Украина запретила русский язык в сфере обслуживания

Просмотров:740 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Украина запретила русский язык в сфере обслуживания
Фото из открытых источников
В Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский.

Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.

"На практике это значит, что украинский потребитель наконец получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию — в супермаркете или интернет-магазине, в кофейне или ресторане, в банке или аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке", — написал в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Он добавил, что вся информация на ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах и меню теперь должна быть на украинском, хотя может и дублироваться на других языках. Сайты тоже придется перевести на государственный язык, причем пользователь должен по умолчанию попадать на украинскую версию, а затем по желанию может переключиться на другой язык.

По словам омбудсмена, переход сферы обслуживания на украинский будет способствовать улучшению качества услуг и развитию государственного языка.

Исключительно украинский

Государственный язык в Украине один — украинский, хотя конституция гарантирует свободное развитие и защиту русского и других языков национальных меньшинств.

Верховная рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Он обязывает граждан Украины общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.

Статьи закона вступали в силу постепенно: была создана специальная языковая комиссия, введена должность языкового омбудсмена. Документ, в частности, предусматривает для чиновников экзамены, определяющие уровень знания украинского языка. Штрафы за нарушения составляют от 5,1 до 6,8 тысячи гривен (от 182 до 242 долларов по сегодняшнему курсу).

Закон резко критиковала украинская оппозиция. Еще в июне 2019-го более 50 депутатов Верховной рады попросили Конституционный суд признать его неконституционным, но суд пока не вынес решение.

В России к украинскому закону также отнеслись резко отрицательно. Как отмечал постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и изгоев, возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала закон абсурдным. По ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.

Бизнес не готов отказаться от русского

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что сфера услуг не готова к переходу на украинский язык. По его словам, закон предполагает какие-то послабления, но вряд ли они будут работать.
"По сути, против ресторанов могут применять определенные санкции, если в них будет персонал разговаривать на русском. Конечно, сфера к этому не готова, однако люди хотят сохранить работу, поэтому, скорее всего, будут коверкать украинский язык, в частности использовать суржик (смешение русского и украинского. — Прим. ред.)", — считает эксперт.

Схожее мнение высказал глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, отказ от русского в сфере услуг, скорее всего, будет формальным.

"По большому счету, ситуация не поменяется. Никакого перехода на украинский не будет, все останется как есть, но появятся многочисленные бытовые конфликты в этой сфере. Языковым инспекторам придется обосновывать свою работу, будут проверки, штрафы и количество конфликтных ситуаций в этой сфере вырастет, но резкого перехода не произойдет. К этому не готов ни бизнес, ни клиенты", — сказал он РИА Новости.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 13 )

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kz1990 (Посетители) Сегодня, 21:28
Цитата: vaterloo
Наша мать с детства заставляла разговаривать на украинском, Хотя мы жили в Казахстане где я и родился, С того времени я его возненавидел и до сих пор а мне 70 лет я его терпеть не могу!!! А Хохляндия это страна недоразумение!

Странно как то,жили здесь и заставляли учить Украинский?Что то не то,я живу здесь и учили русский и казахский и меня мама украинскому языку не заставляла учить.
Про страну и недоразумение можно много сказать и про другие страны постсоветского пространства. boyan
Везде хватает минусов,там хоть правительство меняется,у нас уже 30 лет одно и тоже Правительство и ничего в лучшую сторону не изменилось к сожалению большому. stena
 
-1
  • kz1990
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vaterloo (Посетители) Сегодня, 21:14
Наша мать с детства заставляла разговаривать на украинском, Хотя мы жили в Казахстане где я и родился, С того времени я его возненавидел и до сих пор а мне 70 лет я его терпеть не могу!!! А Хохляндия это страна недоразумение!
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 20:49
Цитата: kz1990
копируйте новости из Украинских источников/новостных лент.

А смысл?. По их новому закону скоро и их новости будут на украинском языке. Боюсь что не всей казахстанской аудитории он будет понятен
Цитата: Ingul
Продавцу, например, один *** на каком его языке спрашивают.
Ему главное - чтобы купили.
Не скажите, реклама двигатель торговли, а у русскоязычной рекламы аудитория шире

Жить нужно непременно хорошо
 
-1
  • leo529
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  • avon135
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 20:19
Цитата: Модератор №5
Добрый вечер, уважаемый пользователь! Это рубрика "Новости мира", где мы выставляем новости и события всех стран с целью информирования о происходящем не только у нас в регионе, стране, но и далеко за её пределами. Если же Вы узрели здесь иной посыл, то это мнение личное, о котором не спорят

Вы копируете новость с сайта России об Украине то есть уже о другой стране,тогда копируйте новости из Украинских источников/новостных лент.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 20:10
Цитата: kz1990
Спросите у тех кто туда часто летает либо живёт из наших Казахов там!

А толку то? Я вот живу в Крыму, написал комент в тему, а вы мне минус воткнули

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • avon135
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 20:06
Цитата: tarnavsk70
так это было раньше. Закон только в силу вступил. Понаблюдаем что будет дальше. Потом сделаем выводы

У них и сейчас ценники на украинском языке,я в магазинах Киева продуктовом был в ноябре месяце,так что не сильно что то поменяется,и в законе прописано если клиент обращается на другом языке русском скажем то продавец/официант и т.д может ответить на русском языке.
К примеру мои братья они плохо русский язык знают,так как не учили его в школе,у них русский язык отменили в школах,ну как бы у нас тоже по тихому отменяют русский в школах и все прекрасно об этом в курсе.
 
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  • дорожник
  • leo529
 Модератор №5 (Главные редакторы) Сегодня, 20:05
Цитата: kz1990
А Уважаемой Ладе надо перестать копировать новости с пропагандой против Украины с новостных сайтов России.

Добрый вечер, уважаемый пользователь! Это рубрика "Новости мира", где мы выставляем новости и события всех стран с целью информирования о происходящем не только у нас в регионе, стране, но и далеко за её пределами. Если же Вы узрели здесь иной посыл, то это мнение личное, о котором не спорят.
 
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  • kz1990
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 19:57
kz1990,так это было раньше. Закон только в силу вступил. Понаблюдаем что будет дальше. Потом сделаем выводы
 
-1
  • leo529
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  • avon135
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 19:50
Я не понял что вы тут сразу комментируете при этом не прочитав статью? Сайты должны быть на государственном языке,так и у нас сайты даже наших гос,органов на казахском языке автоматически открываются,но при этом можно поменять на русский или английский язык по желанию.
2.Ценники у нас тоже в магазинах на казахском либо ломанном русском это часто замечаю в магазине Дана/Лидер.
3.Мы между прочим идём к Казахскому языку,недавний намёк от нашего президента был и многие его тут комментировали.
4.Наши казахи живущие в Киеве спокойно разговаривают на русском и никто их не гонит,знаю потому что лично с некоторыми общался,и Я состою в группе казахской диаспоры в Киеве в телеге и они почему то бегут именно от сюда туда а вот обратно никто не собирается!
А Уважаемой Ладе надо перестать копировать новости с пропагандой против Украины с новостных сайтов России.
Люди если не знаете как там живется зачем комментировать?
Спросите у тех кто туда часто летает либо живёт из наших Казахов там!
Наши туда с каждым годом все больше бегут и цыпляються даже за рабочую визу лишь бы сюда не возвращаться.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:19
Насилие вызывает только отторжение.
Дурдом. Продавцу, например, один *** на каком его языке спрашивают.
Ему главное - чтобы купили.
Половина Украины русскоязычная.
Ждем, что еще кусок Украины отвалится или разгонят бандеровцев от власти.
Во многих странах несколько государственных языков и они он этого не страдают.
 
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