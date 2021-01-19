Токаев освободил от должности ответсекретарей восьми министерств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности ответственных секретарей восьми министерств, сообщает zakon.kz.
В связи с упразднением института ответственных секретарей распоряжением главы государства освобождены:
Кожахметов Жанат Муратович от должности ответственного секретаря Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан; Оразаев Марат Аблахатович от должности ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; Сарсембаев Канат Маратович от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан; Курмангалиева Аида Даденовна от должности ответственного секретаря Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; Ашуев Айдын Жумабекович от должности ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан; Нупиров Жанибек Максутович от должности ответственного секретаря Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан; Джумабеков Арман Даирович от должности ответственного секретаря Министерства национальной экономики Республики Казахстан; Момышев Талгат Амангельдиевич от должности ответственного секретаря Министерства энергетики Республики Казахстан, - сказано на сайте Акорды. 1 сентября 2020 года Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием к народу Казахстана, поручил упразднить институт ответственных секретарей с возложением их обязанностей на руководителей аппаратов министерств.
30 декабря Глава государства подписал Конституционный закон "О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".
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