Пик заболеваемости коронавирусом озвучил Цой

Обновленный состав правительства на заседании обсудил санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, где министр здравоохранения Алексей Цой озвучил прогноз по распространению смертельного вируса, передает ИА «NewTimes.kz».



«Составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года. При сохранении действующих карантинных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдения социальной дистанции и ожидаемой вакцинации. Вероятный пик случаев заражения возможен уже в конце марта этого года», — сообщил глава Минздрава.



По оптимистичному сценарию, который озвучилд чиновник, ожидается регистрация до 3 тыс в сутки, при этом максимальное значение может достичь 4 тыс.



«Введение жестких мер при данном сценарии не планируется», — подчеркнул Цой.



К слову, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 999 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



Ранее президент академии профилактической медицины РК Алмаз Шарман сообщил, когда стране ожидать пика заражения КВИ.