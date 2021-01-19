Казахстанцы смогут отказаться от вакцинации против COVID-19

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о том, что казахстанцы имеют право на отказ от получения профилактической вакцинации, передает ИА «NewTimes.kz».



«Бесплатной вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, включая медицинских работников, педагогов, полицейских, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, а также лиц с хроническими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, персонала и контингента медико-социальных учреждений», — рассказал Цой.



Перед тем как получить прививку, каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана информация о составе и производителе вакцины. Вакцинация против коронавирусной инфекции будет предложена на добровольной основе только с информированного согласия прививаемого.



Он также уточнил, что перед вакцинацией проводится обязательный осмотр прививаемого человека. В случае наличия медицинских противопоказаний вакцинация откладывается до выздоровления.



«В соответствии со статьей 77 Кодекса Республики Казахстан граждане Республики Казахстан имеют право на отказ от получения профилактических вакцинации», — отметил глава Минздрава.



Но при этом подчеркнул, что только вакцинация позволит снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией и снять ограничительные меры.



Также глава министерства здравоохранения Алексей Цой сообщил, что до конца года от коронавируса вакцинируют 6 млн казахстанцев.