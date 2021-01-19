Электронные паспорта вакцинации появятся в Казахстане

В Казахстане разработан электронный паспорт вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Глава Минздрава сообщил, что электронный паспорт вакцинации разработан в целях систематизированного учета: данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе ведомства.



"Имеется возможность внесения информации вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником. Система способна интегрироваться с глобальными информационными системами, что позволит всем лицам, получившим прививку, предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения", – дополнил Цой.