«Побег из аула»: Казахстанцы массово устремились на ПМЖ в Турцию

Желание улучшить качество жизни у каждого человека проявляется по-своему. В большинстве своем люди меняют работу, привычки и даже место жительства. Еще в прошлом году международные риелторы приводили топ стран, где казахстанцы чаще всего покупают жилье. В этом списке — Турция. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» связалась с турецкими специалистами по недвижимости, чтобы узнать, квартиры какой площадью предпочитают приобретать жители нашей страны и как разнится стоимость жилья в Казахстане и на побережье Средиземного моря.



По словам руководителя маркетинга строительной компании Yenisey Александры Окороковой, в 2019 году 50% покупателей в Алании — жители России, 40% — Казахстана, 10% — Украины и стран Европы. По данным госоргана Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости, за первый квартал прошлого года (2020 года — прим. NT) жители РК приобрели 211 домов и вилл. Этот показатель больше данных за аналогичный период 2019 года.



«После открытия границ с Казахстаном был большой наплыв покупателей, и это не те, кто желал купить квартиру для летнего отдыха, а те, кто хотел оформить вид на жительство. Мы провели небольшой опрос среди наших клиентов, почему они решили переехать в Турцию. Конечно, это мягкий климат, море и несложное оформление документов, но большинство людей были напуганы отсутствием в Казахстане медикаментов в пик пандемии, методов лечения, нестабильностью», — рассказывает Александра Окорокова.



В Турции, как известно, можно купить квартиру, виллу (коттедж) или земельный участок. Многие казахстанцы предпочитают квартиры, поскольку они находятся в шаговой доступности от моря, рядом есть вся необходимая инфраструктура и удобная транспортная развязка.



«Если брать курортный город Аланию, то виллы здесь расположены ближе к горам, в двух-трех километрах от моря. Крупные магазины и маркеты находятся далеко, поэтому, чтобы жить в горах, нужен автомобиль. Зачастую казахстанцы, приобретающие недвижимость в Турции, берут автомобиль напрокат, покупают в редких случаях. Многие строительные компании предоставляют постпродажный сервис, то есть сервисное обслуживание своих комплексов: уборка территории, ландшафтный дизайн, уход за бассейнами и прочее. Это очень удобно, так как айдат (плата за обслуживание комплекса — прим. NT) делится на всех жильцов. На вилле таких удобств может не быть, то есть придется отдельно нанимать персонал», — добавляет руководитель маркетинга строительной компании Yenisey.



Более того, жители РК, чьи дети учатся в Стамбуле либо другом каком-то городе, подыскивают недвижимость рядом с учебным заведением. Те, кто желает переехать на постоянное место жительства, предпочитают курортные города, ближе к югу, где мягкий климат.



«На моей практике казахстанцы, которые хотят купить квартиру, выбирают жилье у моря, чтобы обязательно был вид с террасы на море либо горы, чтобы в доме были бассейн, тренажерный зал, сауны. Обычные дома без комфорта их не привлекают», — подчеркивает собеседница.



О том, что казахстанцы активно скупают турецкое жилье и это связано с пандемией, говорит также руководитель одного из агентств недвижимости Стамбула Абдульмаджит Раззаков.



«В числе частых наших клиентов жители стран СНГ, в том числе Казахстана. Зарубежных инвесторов привлекают доступные цены, порядочность, трудолюбие и доброжелательность турков. Здесь очень лояльно относятся к иностранцам, поскольку местные жители привыкли к постоянному наплыву туристов. Много казахстанцев, купивших жилье, было в прошлом году. Это связано, во-первых, с пандемией и, во-вторых, с тем, что Казахстан, к сожалению, оказался не готов к таким ЧП», — отмечает эксперт.



Как добавляют турецкие специалисты, на стоимости недвижимости сказывается то, в каком районе она расположена. При этом ценник не всегда зависит от климатических условий.



«Например, в Стамбуле климат почти такой же, как в Алматы, естественно, строительные компании проводят в жилые комплексы отопление, но даже там есть дома без отопления. В южных городах, где зимой температура воздуха не бывает ниже 5 градусов по Цельсию, строятся комплексы без отопления, стены не утепляются, но везде ставятся кондиционеры, чтобы можно было обогреваться в зимний период. В Турции свое производство многих стройматериалов. Затрат на возведение комплексов у компаний гораздо меньше, чем в РК. Стандарты, то есть строительные нормы и правила, отличаются от казахстанских. Например, в курортной зоне очень дорогая земля, соответственно, цена складывается с учетом этого. Если в Казахстане платят за квадратные метры, то здесь — за вид из окна. Квартира с видом на море может стоить 200 тыс евро, такая же квартира с видом на бассейн может стоить в два раза дешевле», — резюмирует Александра Окорокова.



Следует сказать, что в Турции площадь недвижимости считается по периметру стен. То есть она включает в себя полностью все пространство: балконы и террасы, ванные комнаты и санузлы, гардеробные, если они есть. Это официально принятая в Турции норма, которая регламентирована законом. Поэтому на сайтах по продажам недвижимости всегда указывается общая квадратура. Для того чтобы узнать жилую площадь, можно отнять от указанной примерно 10-15%. ⠀

«Все сделки в Турции прозрачны, а сам механизм купли-продажи отлажен до мелочей», — отмечается на странице в Facebook агентства, которое возглавляет Абдульмаджит Раззаков.



По информации паблика «Вести Турции-Босфор/Турция 24», в 2019 году в Турции вышел закон, согласно которому арендаторам жилья больше нельзя продлевать вид на жительство, полученный на основании долгосрочной аренды.



Добавляется, что собственник недвижимости на территории Турции может оформить вид на жительство (ВНЖ — прим. NT) в стране на основании владения турецкой квартирой или виллой. По закону через пять лет после приобретения ВНЖ ему положено гражданство Турции. Для этого нужно подать заявление в турецкую миграционную службу.



«Однако если жилье стоит 250 тысяч долларов или дороже, то можно не ждать пяти лет и оформить гражданство сразу после приобретения недвижимого имущества», — сообщается в материале.



Корреспондент ИА «NewTimes.kz» ради интереса решила сравнить цены на жилье в Нур-Султане и городах Турции — Анталье, Алании и Мерсине. Если не брать в расчет этажность и район расположения, то, к примеру, однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров в столице РК стоит 13 700 000 тенге, а в Анталье — 11 200 000 тенге.



Стоимость двухкомнатной квартиры площадью 57 квадратных метров варьируется в пределах 29 300 000 тенге. На побережье Средиземного моря «двушку», что на восемь квадратных метров больше, чем астанинская, можно купить за 10 600 000 тенге. Трехкомнатное жилье в Нур-Султане стоит 45 000 000 тенге, а в Алании — 32 384 000 тенге (108-110 кв. м).