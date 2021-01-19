Хлеб может подорожать в Казахстане из-за действий российского монополиста

Хлеб может подорожать в Казахстане из-за действий российского оператора зерновозов – компании «Русагротранс», сообщает отраслевое издание ElDala.kz.



«Хлеб в Казахстане подорожает из-за действий российского оператора зерновозов. Мукомольная отрасль на юге Казахстана оказалась на грани остановки из-за очередного повышения транспортных тарифов. 15 крупнейших мельниц Туркестанской области и Шымкента готовят обращение в администрацию президента РК и в антимонопольный комитет для того, чтобы обратить внимание на проблему», - говорится в сообщении.



Мукомолы считают, что складывающаяся ситуация «приведет к подорожанию сырья, а в дальнейшем – росту цен на социально значимые товары, муку и хлеб».



«Традиционно, именно южные регионы Казахстана являются основными потребителями муки на внутреннем рынке. Они густо населены, к тому же, мучные изделия занимают большую долю в рационе. Не удивительно, что переработка зерна тут активно развивается. При этом, пшеницу выращивают на севере Казахстана, откуда ее мельники и везут на юг. Практически весь парк зерновозов страны (6,5 тыс. вагонов) контролирует компания «Астык Транс», которая с января 2017 года на 100% принадлежит АО «Русагротранс» – российскому оператору специализированного подвижного состава. Исключительное положение на рынке позволяет компании диктовать трейдерам и производителям Казахстана свои условия», - отмечает издание.



Генеральный директор холдинга «Дани-Нан» Гайбилла Ерметов сообщил, что за четыре месяца, с сентября по декабрь, «Астык Транс» повышал тарифы на пользование зерновозами три раза. В результате, как отмечается, расценки выросли примерно на 10%. Пришел январь, и компания подготовила еще одно повышение – сразу на 11%.



«Каждый раз приводили новую причину. Например, рост расходов на ремонт и техническое обслуживание вагонов. Ну ладно, мы молчали, хотя понимали, что это они могут делать и от своих прибылей. Но в январе мы получили дополнительно соглашение, согласно которому тариф вырастет еще на 11%. С этим мы не согласились и написали коллективный отказ. Однако теперь опасаемся, что теперь нам не утвердят заявки на зерновозы на январь», - поделился Ерметов.



СМИ поясняет, что когда предприниматель заказывает зерновозы, он должен их принять на своем тупике. На севере это элеватор или зернохранилище, где идет погрузка пшеницы, на юге – мукомольный комбинат, где зерно разгружается. Мукомолы делают все это очень быстро, поскольку за простой предусмотрены штрафы.



Но дело в том, что между компанией «Астык Транс» и предпринимателем есть еще железнодорожники, которые и осуществляют перемещения зерновозов. И вот тут часто возникают задержки. Зерновоз может стоять на станции, когда «Астык Транс» его уже отдал, но мукомол еще не получил.



«Все это курирует компания «КТЖ». Именно она своими локомотивами подает вагоны по тупикам. Часто этих локомотивов не хватает, из-за чего возникают задержки с подачей. Особенно это стало заметно с сентября, когда выросли объемы перевозок. Срок простоя на станции может составлять от суток до недели. Нашей вины в этом нет – мы на это повлиять никак не можем», - сказал глава холдинга.



В действующем соглашении предпринимателей с компанией «Астык Транс» установлен срок в сутки, за которые он должны вернуть поданный на тупик вагон. В этот срок они укладываются и с погрузкой, и с разгрузкой. Однако, как отмечается, «срок простоя на станциях тоже внезапно стал проблемой мукомолов».



«Нам выставляли штрафы за задержки – в октябре, ноябре и декабре. Для нашей компании, с учетом используемого числа вагонов, штрафные санкции в месяц выливались в суммы по Т1,5-2 млн. Мы считали их незаконными, и отказывались оплачивать. Но тем не менее, с наших счетов эти деньги снимали. Мы были категорически против, о чем писали в претензиях. У «КТЖ» и «Астык Транс» есть договорные отношения – и они должны все эти вопросы между собой урегулировать. Причем тут мы? Мы в этом случае – третья сторона», - пояснил Ерметов.



В итоге, добавляет издание, «Астык Транс» и предложил предпринимателям «выход».



«Как оказалось – за их же счет. Он оговаривался в том самом дополнительном соглашении, которое мукомолы получили 5 января. В бумаге отмечается, что теперь предпринимателям дается на погрузку-разгрузку вагонов трое суток, а не сутки, как сейчас. Этот срок должен покрывать в том числе и задержки на станциях. Все бы хорошо, если бы при этом тариф за пользование каждым вагоном не вырос в среднем на Т60 тыс.», - уточняет издание.



По словам главы «Дани-Нан», «это предложение в «Астык Транс» представили как облегчение» для клиентов.



«Мол, теперь не будет штрафов. Но при этом, за увеличение срока погрузки они поднимают тариф от Т57 до Т67 тыс. с каждого вагона. Это 11% от общего размера тарифа. То есть, если из Нур-Султана до Шымкента вагон стоил примерно Т450 тыс., то стал Т520 тыс. У нас в месяц 200 вагонов грузится. Считайте, мы теперь будем переплачивать Т12 млн тенге!» - посетовал спикер.



Вот такое «облегчение», указывает в кавычках издание, для карманов мукомолов.



«Понятно, что предпринимателям придется все эти расходы закладывать в стоимость своей продукции. В результате, рост тарифов на доставку сырья лишит южных мукомолов конкурентоспособности на внутреннем рынке. Ведь у северных мукомолов этих расходов нет, и теперь становится выгоднее привести на юг уже готовую муку», - отмечается в публикации.



Как отметил Ерметов, с такими тарифами на перевозку мукомолам остается только одно – закрыться.



«Работа теряет смысл. Потому что из северных областей муку можно везти в обычных крытых вагонах, а не в зерновозах. И на них тариф намного ниже, потому что их подают несколько компаний, конкуренция есть, и на них тариф не поднимался в последнее время. Они наоборот, еще и скидку тебе делают. А «Астык-Транс», оперирующий всеми зерновозами страны, пользуется своим положением на рынке», - подчеркнул представитель компании.



По информации СМИ, 15 крупнейших мельниц Туркестанской области и Шымкента, на которых трудится порядка 5 тыс. человек, от подписания дополнительного соглашения с «Астык Транс» отказались.



Мукомолы готовят обращение в администрацию президента РК и антимонопольный комитет.



«Мукомолы обращают внимание властей на такой момент: компания «Астык Транс» контролирует практически весь парк зерновозов в стране. То есть, по факту, доминирует на рынке. А значит, деятельность компании должна контролироваться антимонопольщиками. В том числе, под контролем должно находиться тарифообразование. И каждое повышение компания должна четко обосновывать», - говорится в материале.



При этом, отмечает глава холдинга «Дани-Нан», никаких реальных оснований для увеличения тарифа «Астык-Транс» не имеет.



«Мы уверены, что пока «Астык-Транс» не будет включен в реестр антимонопольного комитета, ситуация в лучшую сторону не изменится. Будут по-прежнему творить, что хотят. Мы специально узнавали в «КТЖ», во сколько «Астык Трансу» обходится обслуживание их вагонов – подача, использование путей и так далее. Их рентабельность даже до повышения цены была на уровне 100%. Именно поэтому мы считаем необходимым, чтобы государство взяло под контроль их тарифообразование и защитило нас от необоснованного роста расценок», - подчеркнул Ерметов.