Жительнице Таиланда дали 43 года тюрьмы за оскорбление короля

Суд в Таиланде назначил жительнице страны наказание в виде лишения свободы на 43,5 года. Ее признали виновной по статье об оскорблении короля, пишет со ссылкой на местные источники The Independent.
Осужденная – 60-летняя госслужащая. Суд посчитал, что она виновна почти в трех десятках нарушений вышеназванной статьи – женщина публиковала в социальных сетях аудиосообщения с критикой действующего в Таиланде режима.
«Изначально ее приговор был в два раза больше и составлял 87 лет, но его сократили вдвое после того, как она признала вину. Это самый крупный подобный приговор за последние годы: предыдущий «рекорд» принадлежал продавцу, которого посадили на 35 лет», — говорится в сообщении.
Действия властей представитель правозащитной организации Human Rights Сунай Пхасук назвал жестокими, вердикт суда шокировал его.
За оскорбление королевской власти в Таиланде сажают за решетку на срок от трех до 15 лет, но именно за каждый случай нарушения.
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