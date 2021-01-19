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Жительнице Таиланда дали 43 года тюрьмы за оскорбление короля

Просмотров:317 Опубликовано: Сегодня, 16:34
Жительнице Таиланда дали 43 года тюрьмы за оскорбление короля
Фото: independent.co.uk
Изначально ее хотели посадить на 87 лет.

Суд в Таиланде назначил жительнице страны наказание в виде лишения свободы на 43,5 года. Ее признали виновной по статье об оскорблении короля, пишет со ссылкой на местные источники The Independent.

Осужденная – 60-летняя госслужащая. Суд посчитал, что она виновна почти в трех десятках нарушений вышеназванной статьи – женщина публиковала в социальных сетях аудиосообщения с критикой действующего в Таиланде режима.

«Изначально ее приговор был в два раза больше и составлял 87 лет, но его сократили вдвое после того, как она признала вину. Это самый крупный подобный приговор за последние годы: предыдущий «рекорд» принадлежал продавцу, которого посадили на 35 лет», — говорится в сообщении.

Действия властей представитель правозащитной организации Human Rights Сунай Пхасук назвал жестокими, вердикт суда шокировал его.

За оскорбление королевской власти в Таиланде сажают за решетку на срок от трех до 15 лет, но именно за каждый случай нарушения.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:38
Мда. Наши должны слушать про свободу слова и т.д, берите пример с США.
 
 

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