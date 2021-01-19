Жительнице Таиланда дали 43 года тюрьмы за оскорбление короля

Изначально ее хотели посадить на 87 лет.



Суд в Таиланде назначил жительнице страны наказание в виде лишения свободы на 43,5 года. Ее признали виновной по статье об оскорблении короля, пишет со ссылкой на местные источники The Independent.



Осужденная – 60-летняя госслужащая. Суд посчитал, что она виновна почти в трех десятках нарушений вышеназванной статьи – женщина публиковала в социальных сетях аудиосообщения с критикой действующего в Таиланде режима.



«Изначально ее приговор был в два раза больше и составлял 87 лет, но его сократили вдвое после того, как она признала вину. Это самый крупный подобный приговор за последние годы: предыдущий «рекорд» принадлежал продавцу, которого посадили на 35 лет», — говорится в сообщении.



Действия властей представитель правозащитной организации Human Rights Сунай Пхасук назвал жестокими, вердикт суда шокировал его.



За оскорбление королевской власти в Таиланде сажают за решетку на срок от трех до 15 лет, но именно за каждый случай нарушения.