Казахстанские нефтяники просят о первоочередной вакцинации из-за опасения вспышки COVID-19

Важно начать вакцинацию работников на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, отметили в KazServise



Союз нефтесервисных компаний Казахстана KazServise обратился с просьбой к премьер-министру страны о скорейшей вакцинации работников крупных месторождений. Об этом Sputnik Казахстан сообщил управляющий по проектам KazServise Нияз Жумат.



На данный момент идет ремобилизация на проекте будущего расширения на Тенгизе, уточнил он.



"У нас очень большие ожидания от 2021 года. В первую очередь, это связано с активизацией, ремобилизацией на проекте будущего расширения на месторождении Тенгиз. Сейчас активно идет повторная мобилизация. На пике строительства ожидается задействовать более 40 тысяч человек на данном проекте – примерно летом. Также очень хорошая новость заключается в том, что подписано окончательное решение по финансированию проекта расширения Карачаганака. То есть давно мы этого ждали. Уже практически определен генеральный подрядчик. Мы ведем переговоры по казахстанскому содержанию", - сказал Нияз Жумат на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik Казахстан.



Растущее количество зараженных коронавирусом вызывает опасения у подрядчиков, продолжил он.



"Многие подрядчики обращаются к нам в союз с просьбой посодействовать процессу вакцинации. В первую очередь, чтобы вакцинировались вахтовые работники данных месторождений. Эти месторождения являются очень важными для экономики. В случае повторного приостановления работ на одном из этих месторождений, это может очень сильно повлиять на наш рынок. Поэтому мы с соответствующим запросом обратились к премьер-министру Казахстана касательно скорейшей вакцинации работников", - заявил Нияз Жумат.



Стоит начать с вакцинации работников Тенгиза, Кашагана и Карачаганака, уточнил он.



"Важно начать вакцинацию работников данных месторождений, потому что эти три месторождения напрямую влияют на нашу экономику и на нефтесервисный рынок. Я считаю, стороны придут к соглашению: будет это за счет заказчиков в лице нефтегазовых операторов или за счет средств самих подрядчиков. Считаю, что стороны придут к соглашению, потому что все операторы в принципе лояльны. Они тоже заинтересованы в том, чтобы не было приостановлений работ", - сказал он в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.



В декабре прошлого года в ТШО сообщали, что общее количество случаев заражения COVID-19 среди работников на Тенгизе – более 4,5 тысяч, из них 95% - полностью выздоровели. Среди сотрудников самой компании выявили более 400 случаев КВИ, остальные – у работников подрядных организаций.



По данным за 18 января 2021 года, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз находятся 718 человек. Атырауская область по темпам распространения коронавируса перешла в "красную" зону.



Ранее официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев сообщил Sputnik Казахстан, что вакцинация от коронавирусной инфекции российским "Спутник V" начнется 1 февраля в Казахстане одновременно по всей стране.



В первую очередь вакцинацией будут охвачены медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, ПМСП, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.



На втором этапе вакцинацией охватят педагогов общеобразовательных школ, вузов, работники медицинских служб, не вошедших в первый этап.

Третий этап охватит педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с хроническими заболеваниями.

В последующем планируется расширение контингента с включением дополнительных уязвимых групп населения: сотрудники МЧС, МВД, Минобороны, КНБ, Службы государственной охраны и другие.