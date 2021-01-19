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Казахстанец признан лучшим драматическим актером на конкурсе в Нью-Йорке

Просмотров:240 Опубликовано: Сегодня, 18:58
Казахстанец признан лучшим драматическим актером на конкурсе в Нью-Йорке
Фото из Сети интернет
Актер Данияр Алшинов получил престижную международную награду за главную роль в картине Адильхана Ержанова

Казахстанский актер Данияр Алшинов получил награду в номинации "Лучший драматический актер" на международном конкурсе IMDb в Нью-Йорке. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Новый год начался с еще одной международной награды. На этот раз Нью-Йорк, на этот раз Атбай", - написал актер.

Награда досталась казахстанцу за роль в фильме "Бой Атбая", съемки которого проходили два года назад. Картина, по словам Данияра Алшинова, повествует о жизни "одновременно яркого и отталкивающего героя". Актер исполнил в фильме главную роль.

"Атбай получился абсолютно не конъюнктурным и не трендовым персонажем, но он был искренним и очень личным, как для режиссера - Адильхана Ержанова, так и для меня. Было вложено много души. И оттого сегодняшняя награда так ценна", - написал Алшинов.

Он поблагодарил коллег, которые работали над картиной.

"Бой Атбая" - фильм режиссера Адильхана Ержанова. Это история уличного бандита Атбая, который решает принять участие в турнире по уличному бою, где победители предрешены заранее. Но Атбай твердо намерен победить, так как для него эта победа – шанс начать новую жизнь, вернуться в большой спорт и вернуть свою любимую женщину.



Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 1 )

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camel (Посетители) Сегодня, 20:20
Данияр Алшинов - КВН-щик, математик, физик-ядерщик, учился в США на авиаконструктора, в США получил премию. Молодец!

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
 

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