Казахстанец признан лучшим драматическим актером на конкурсе в Нью-Йорке

Актер Данияр Алшинов получил престижную международную награду за главную роль в картине Адильхана Ержанова
Казахстанский актер Данияр Алшинов получил награду в номинации "Лучший драматический актер" на международном конкурсе IMDb в Нью-Йорке. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
"Новый год начался с еще одной международной награды. На этот раз Нью-Йорк, на этот раз Атбай", - написал актер.
Награда досталась казахстанцу за роль в фильме "Бой Атбая", съемки которого проходили два года назад. Картина, по словам Данияра Алшинова, повествует о жизни "одновременно яркого и отталкивающего героя". Актер исполнил в фильме главную роль.
"Атбай получился абсолютно не конъюнктурным и не трендовым персонажем, но он был искренним и очень личным, как для режиссера - Адильхана Ержанова, так и для меня. Было вложено много души. И оттого сегодняшняя награда так ценна", - написал Алшинов.
Он поблагодарил коллег, которые работали над картиной.
"Бой Атбая" - фильм режиссера Адильхана Ержанова. Это история уличного бандита Атбая, который решает принять участие в турнире по уличному бою, где победители предрешены заранее. Но Атбай твердо намерен победить, так как для него эта победа – шанс начать новую жизнь, вернуться в большой спорт и вернуть свою любимую женщину.
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