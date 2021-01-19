Токаев намерен повысить зарплату более миллиону казахстанцев

Самые большие прибавки должны быть у педагогов, медработников и у работников социально-медицинских учреждений соцзащиты.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приняв Премьер-министра Аскара Мамина, рассказал о намерениях повысить заработные платы граждан страны, передает Akorda.kz.



По поручению Главы государства Правительство в 2020 году повысило зарплату 883 тысячам работников бюджетной сферы, в том числе 609 тысячам педагогов – на 25 %, 215 тысячам медработников – до 30 %, 34 тысячам работников культуры, архивов и искусства, 25 тысячам работников соцзащиты – до 50 %.



Касым-Жомарт Токаев считает важной задачей продолжение этой работы в 2021 году, чтобы повысить заработную плату 1 млн 70 тысячам работников бюджетной сферы, в том числе 785 тысячам педагогов – на 25%, 247 тысячам медработников – на 30 %, 38 тысячам работников социально-медицинских учреждений соцзащиты – до 45 %.



В заключение встречи Глава государства поставил перед Правительством задачу обеспечить высокое качество председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе в 2021 году, чтобы дать дополнительный импульс развитию многосторонней евразийской интеграции.