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Токаев намерен повысить зарплату более миллиону казахстанцев

Просмотров:426 Опубликовано: Сегодня, 19:14
Токаев намерен повысить зарплату более миллиону казахстанцев
Фото iz.ru
Самые большие прибавки должны быть у педагогов, медработников и у работников социально-медицинских учреждений соцзащиты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приняв Премьер-министра Аскара Мамина, рассказал о намерениях повысить заработные платы граждан страны, передает Akorda.kz.

По поручению Главы государства Правительство в 2020 году повысило зарплату 883 тысячам работников бюджетной сферы, в том числе 609 тысячам педагогов – на 25 %, 215 тысячам медработников – до 30 %, 34 тысячам работников культуры, архивов и искусства, 25 тысячам работников соцзащиты – до 50 %.

Касым-Жомарт Токаев считает важной задачей продолжение этой работы в 2021 году, чтобы повысить заработную плату 1 млн 70 тысячам работников бюджетной сферы, в том числе 785 тысячам педагогов – на 25%, 247 тысячам медработников – на 30 %, 38 тысячам работников социально-медицинских учреждений соцзащиты – до 45 %.

В заключение встречи Глава государства поставил перед Правительством задачу обеспечить высокое качество председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе в 2021 году, чтобы дать дополнительный импульс развитию многосторонней евразийской интеграции.


Источник: liter.kz
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