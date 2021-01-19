Токаев намерен повысить зарплату более миллиону казахстанцев

Самые большие прибавки должны быть у педагогов, медработников и у работников социально-медицинских учреждений соцзащиты.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приняв Премьер-министра Аскара Мамина, рассказал о намерениях повысить заработные платы граждан страны, передает Akorda.kz.
По поручению Главы государства Правительство в 2020 году повысило зарплату 883 тысячам работников бюджетной сферы, в том числе 609 тысячам педагогов – на 25 %, 215 тысячам медработников – до 30 %, 34 тысячам работников культуры, архивов и искусства, 25 тысячам работников соцзащиты – до 50 %.
Касым-Жомарт Токаев считает важной задачей продолжение этой работы в 2021 году, чтобы повысить заработную плату 1 млн 70 тысячам работников бюджетной сферы, в том числе 785 тысячам педагогов – на 25%, 247 тысячам медработников – на 30 %, 38 тысячам работников социально-медицинских учреждений соцзащиты – до 45 %.
В заключение встречи Глава государства поставил перед Правительством задачу обеспечить высокое качество председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе в 2021 году, чтобы дать дополнительный импульс развитию многосторонней евразийской интеграции.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.