Приговор по «делу о мёртвом ребёнке»: Врачи Атырау устроили истерику в зале суда





Вчерашнее оглашение приговора по «делу о мёртвом ребёнке» сопровождалось эмоциональной реакцией подсудимых и их родственников.Услышав свой срок (16 лет лишения свободы), акушер-гинеколог Аскар КАИРЖАН с криком «Я не согласен!» стал бить руками в стекло кабины для подсудимых, после чего судья Гульмира ДАУЛЕТОВА попросила конвойных вывести его из зала.Услышав приговор Куанышу НЫСАНБАЕВУ (18 лет), его супруга стала кричать, что судья работает на антикоррупционную службу и в грубых словах выразила своё к судье отношение. Судебный пристав вывел женщину из зала под её крик «Что она слушала все эти семь месяцев?!».Судья спросила у подсудимых, понятен ли им приговор. Нысанбаев сказал, что «ничего не понятно» и стал кричать, что справедливого разбирательства не было, и «почему здесь нет Алимбаевой (дежурный врач-неонатолог – А. С.), она первая осмотрела ребёнка!». Кончилось тем, что конвой тоже вывел его из зала.Акушерка Жамиля КУЛБАТЫРОВА (её приговорили к 15 годам) в свою очередь сказала, что не согласна с приговором.– Я делала то, что сказали врачи, я ни в чём не виновата! – срывающимся голосом кричала Кулбатырова.Судья довела процедуру оглашения приговора до конца, уведомив, что у подсудимых и адвокатов есть 15 дней, чтобы его обжаловать.Напомним, 18 января специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор медикам областного перинатального центра по делу о смерти младенца в морозильнике. Куаныша Нысанбаева приговорили к 18 годам лишения свободы, Аскара Каиржана - к 16 годам заключения, к 15 годам лишения свободы приговорена Жамиля Кулбатырова.