Приговор по «делу о мёртвом ребёнке»: Врачи Атырау устроили истерику в зале суда

Вчерашнее оглашение приговора по «делу о мёртвом ребёнке» сопровождалось эмоциональной реакцией подсудимых и их родственников.
Услышав свой срок (16 лет лишения свободы), акушер-гинеколог Аскар КАИРЖАН с криком «Я не согласен!» стал бить руками в стекло кабины для подсудимых, после чего судья Гульмира ДАУЛЕТОВА попросила конвойных вывести его из зала.
Услышав приговор Куанышу НЫСАНБАЕВУ (18 лет), его супруга стала кричать, что судья работает на антикоррупционную службу и в грубых словах выразила своё к судье отношение. Судебный пристав вывел женщину из зала под её крик «Что она слушала все эти семь месяцев?!».
Судья спросила у подсудимых, понятен ли им приговор. Нысанбаев сказал, что «ничего не понятно» и стал кричать, что справедливого разбирательства не было, и «почему здесь нет Алимбаевой (дежурный врач-неонатолог – А. С.), она первая осмотрела ребёнка!». Кончилось тем, что конвой тоже вывел его из зала.
Акушерка Жамиля КУЛБАТЫРОВА (её приговорили к 15 годам) в свою очередь сказала, что не согласна с приговором.
– Я делала то, что сказали врачи, я ни в чём не виновата! – срывающимся голосом кричала Кулбатырова.
Судья довела процедуру оглашения приговора до конца, уведомив, что у подсудимых и адвокатов есть 15 дней, чтобы его обжаловать.
Напомним, 18 января специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор медикам областного перинатального центра по делу о смерти младенца в морозильнике. Куаныша Нысанбаева приговорили к 18 годам лишения свободы, Аскара Каиржана - к 16 годам заключения, к 15 годам лишения свободы приговорена Жамиля Кулбатырова.
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