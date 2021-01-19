Режим работы банков, ломбардов и обменников изменили в Казахстане

Изменения вступают в силу с 19 января.



В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Казахстане изменили режим работы банков, ломбардов, обменников и других финансовых организаций, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК.



Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.



Финансовым организациям в регионах, которые попали в «красную» зону по распространению коронавируса, предписано перевести на дистанционную форму работы не менее 60% работников от общей численности штата.



Исключение составляют отделения и пункты, где при производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 40% сотрудников.



Это допускается с условием строгого соблюдения санитарно-дезинфекционного режима при работе с населением.



Организациям, которые находятся в «желтой» и «зеленой» зонах необходимо перевести на дистанционную форму работы не менее 50% работников от общего штата. Исключение – отделения и пункты, где на удаленку могут перевести не менее 30% работников.



«Банкам второго уровня обеспечивать организацию работы служб, осуществляющих обработку операций клиентов и бесперебойное функционирование банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами клиентов, инкассаторской службы, call-службы, службы доставки платежных карт, а также других служб по их усмотрению», — говорится в приказе Национального банка РК и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК.



Также банкам второго уровня и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, необходимо обеспечить осуществление непрерывной деятельности по снабжению субъектов экономики и населения наличными деньгами, в том числе по своевременному пополнению банкоматов наличными деньгами и их бесперебойной работе.



Приказ вступает в силу с 19 января и действует до отмены ограничительных мер и (или) мероприятий, предусмотренных постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана.



Приказ касается банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК, обменных пунктов, ипотечных организаций, страховых (перестраховочных) организаций и их филиалов, брокерских компаний, микрофинансовых организаций, кредитных товариществ, ломбардов, платежных организаций и коллекторских агентств.