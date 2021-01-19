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Режим работы банков, ломбардов и обменников изменили в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:17
Режим работы банков, ломбардов и обменников изменили в Казахстане
Фото: kapital.kz
Изменения вступают в силу с 19 января.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Казахстане изменили режим работы банков, ломбардов, обменников и других финансовых организаций, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК.

Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Финансовым организациям в регионах, которые попали в «красную» зону по распространению коронавируса, предписано перевести на дистанционную форму работы не менее 60% работников от общей численности штата.

Исключение составляют отделения и пункты, где при производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 40% сотрудников.

Это допускается с условием строгого соблюдения санитарно-дезинфекционного режима при работе с населением.

Организациям, которые находятся в «желтой» и «зеленой» зонах необходимо перевести на дистанционную форму работы не менее 50% работников от общего штата. Исключение – отделения и пункты, где на удаленку могут перевести не менее 30% работников.

«Банкам второго уровня обеспечивать организацию работы служб, осуществляющих обработку операций клиентов и бесперебойное функционирование банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами клиентов, инкассаторской службы, call-службы, службы доставки платежных карт, а также других служб по их усмотрению», — говорится в приказе Национального банка РК и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК.

Также банкам второго уровня и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, необходимо обеспечить осуществление непрерывной деятельности по снабжению субъектов экономики и населения наличными деньгами, в том числе по своевременному пополнению банкоматов наличными деньгами и их бесперебойной работе.

Приказ вступает в силу с 19 января и действует до отмены ограничительных мер и (или) мероприятий, предусмотренных постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана.

Приказ касается банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК, обменных пунктов, ипотечных организаций, страховых (перестраховочных) организаций и их филиалов, брокерских компаний, микрофинансовых организаций, кредитных товариществ, ломбардов, платежных организаций и коллекторских агентств.


Источник: liter.kz
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