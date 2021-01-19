Режим работы банков, ломбардов и обменников изменили в Казахстане

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Казахстане изменили режим работы банков, ломбардов, обменников и других финансовых организаций, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК.
Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Финансовым организациям в регионах, которые попали в «красную» зону по распространению коронавируса, предписано перевести на дистанционную форму работы не менее 60% работников от общей численности штата.
Исключение составляют отделения и пункты, где при производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 40% сотрудников.
Это допускается с условием строгого соблюдения санитарно-дезинфекционного режима при работе с населением.
Организациям, которые находятся в «желтой» и «зеленой» зонах необходимо перевести на дистанционную форму работы не менее 50% работников от общего штата. Исключение – отделения и пункты, где на удаленку могут перевести не менее 30% работников.
«Банкам второго уровня обеспечивать организацию работы служб, осуществляющих обработку операций клиентов и бесперебойное функционирование банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами клиентов, инкассаторской службы, call-службы, службы доставки платежных карт, а также других служб по их усмотрению», — говорится в приказе Национального банка РК и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК.
Также банкам второго уровня и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, необходимо обеспечить осуществление непрерывной деятельности по снабжению субъектов экономики и населения наличными деньгами, в том числе по своевременному пополнению банкоматов наличными деньгами и их бесперебойной работе.
Приказ вступает в силу с 19 января и действует до отмены ограничительных мер и (или) мероприятий, предусмотренных постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана.
Приказ касается банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК, обменных пунктов, ипотечных организаций, страховых (перестраховочных) организаций и их филиалов, брокерских компаний, микрофинансовых организаций, кредитных товариществ, ломбардов, платежных организаций и коллекторских агентств.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.