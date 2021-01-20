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Мясо сильно подорожало в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:08
Мясо сильно подорожало в Казахстане
Фото pixabay.com
В Казахстане за год заметно подорожало мясо, особенно говядина, конина и баранина. Некоторые виды мяса подорожали сразу на 16 процентов.

В третьем квартале 2020 года каждый казахстанец употребил в среднем 21,3 килограмма мяса и мясопродуктов. Это на 1 килограмм больше, чем во втором квартале 2020 года и на 1,4 килограмма больше по сравнению с третьим кварталом 2019-го. Сообщается, что потребление мясных продуктов в стране увеличилось на семь процентов за год.

Потребление мяса и мясопродуктов в домохозяйствах Казахстана в третьем квартале 2020 года выросло по всем видам, за исключением говядины - самого популярного у казахстанцев мяса. Каждый казахстанец отдавал предпочтение говядине (5,7 килограмма, минус 0,2 килограмма), мясному фаршу (2,4 килограмма, плюс 0,2 килограмма) и баранине (1,9 килограмма, плюс 0,2 килограмма).

Потребление мяса увеличилось во всех регионах Казахстана. Больше всего - в Карагандинской области, где каждый житель в среднем употребил 26,8 килограмма. Следом идут жители Акмолинской области (25,4 килограмма) и Алматы (25,2 килограмма).

Наибольший рост потребления мяса в третьем квартале 2020 наблюдается в Карагандинской области (плюс 3,3 килограмма), Нур-Султане (плюс 2,7 килограмма) и Жамбылской области (плюс 2,3 килограмма).

С ростом потребления мяса в стране существенно выросли и цены. Так розничные цены увеличились на все виды мяса и мясопродуктов. Исключение составили куриные окорочка, чья стоимость уменьшилась за год на 5 процентов до 789 тенге за килограмм.

Больше всего за год подорожала баранина: сразу на 16,2 процента до 1990,3 тенге за килограмм. Существенно выросла в цене и конина: на 11,9 процента до 2271,8 тенге за килограмм. Популярная у казахстанцев говядина подорожала на восемь процентов, до 1947,4 тенге за килограмм.


Источник: tengrinews.kz
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