Кремль ответил на расследование Навального о «дворце Путина»

ФБК опубликовал планы комплекса зданий под Геленджиком. Авторы расследования связывают объект с Владимиром Путиным и его знакомыми, в Кремле это опровергают и называют «старой пластинкой»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не видел расследование Алексея Навального о «дворце Владимира Путина» под Геленджиком, однако сообщил, что подобной недвижимости у главы государства нет.
«Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», — сказал Песков изданию Daily Storm.
Во вторник, 19 января, ФБК (признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального опубликовал расследование о комплексе зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас. Площадь основного здания составляет 17,7 тыс. кв. м, площадь всего участка — 68 гектаров. В 2011 году комплекс зданий приобрел предприниматель Александр Пономаренко. Он сообщал, что купил объект у бизнесмена Николая Шамалова и еще двух физических лиц, его партнеров, сумма покупки составила порядка $350 млн, здание должно стать гостиничным комплексом.
Авторы расследования приводят финансовую отчетность кипрской компании, которая, по их данным, купила комплекс в 2011 году, согласно этому документу «дворец» купили не за 350 млн, а за $350 тыс.
Как утверждает ФБК, сейчас владельцем комплекса является ООО «Комплекс», который принадлежит компании «Бином» из Санкт-Петербурга.
В расследовании описывается план комплекса, а также публикуются снимки строений. В расследовании утверждается, что архитектурный план объекта предоставил «один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца». Общую стоимость строительства объекта ФБК оценивает в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд.
Навальный и ФБК делают вывод о связи комплекса с главой государства на основании того, что в финансировании строительства принимали участие госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены, охрану объекта, по их данным, осуществляют спецслужбы, ФСБ принадлежат права на соседние участки, над территорией установлена бесполетная зона, а проход по морю вдоль мыса Идокопас необходимо согласовывать со спецслужбами.
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