ЕНТ-2021 стартовало в Казахстане

Единое национальное тестирование (ЕНТ) 2021 года стартовало в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.



«Сегодня во всех регионах республики началось ЕНТ, которое продлится по 5 февраля. Всего по республике работают 143 пункта проведения тестирования, задействовано 1230 аудиторий», - говорится в распространенном в среду сообщении.



Январское ЕНТ, как отмечается, проводится по согласованию с Межведомственной комиссией (МВК) по нераспространению коронавируса и в связи с карантином пройдет в 15 потоков



Планируется, что ЕНТ будут сдавать более 120 тыс. человек: обучающиеся 11 (12) классов; абитуриенты с аннулированными результатами ЕНТ 2020 года; студенты, обучающиеся по творческим образовательным программам, которые желают перевестись на другие специальности.



«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции при проведении ЕНТ будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. При рассадке между тестируемыми сохраняется расстояние не менее двух метров, количество участников в аудиториях сокращено на 50%», - добавили в МОН.