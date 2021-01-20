«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Января
-2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.32 KZT
  • €1 = 509.34 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ЕНТ-2021 стартовало в Казахстане

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 10:24
ЕНТ-2021 стартовало в Казахстане
Фото из открытых источников
Единое национальное тестирование (ЕНТ) 2021 года стартовало в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«Сегодня во всех регионах республики началось ЕНТ, которое продлится по 5 февраля. Всего по республике работают 143 пункта проведения тестирования, задействовано 1230 аудиторий», - говорится в распространенном в среду сообщении.

Январское ЕНТ, как отмечается, проводится по согласованию с Межведомственной комиссией (МВК) по нераспространению коронавируса и в связи с карантином пройдет в 15 потоков

Планируется, что ЕНТ будут сдавать более 120 тыс. человек: обучающиеся 11 (12) классов; абитуриенты с аннулированными результатами ЕНТ 2020 года; студенты, обучающиеся по творческим образовательным программам, которые желают перевестись на другие специальности.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции при проведении ЕНТ будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. При рассадке между тестируемыми сохраняется расстояние не менее двух метров, количество участников в аудиториях сокращено на 50%», - добавили в МОН.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика