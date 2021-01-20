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Доступных к изъятию пенсионных «излишков» стало больше

Просмотров:670 Опубликовано: Сегодня, 11:13
Доступных к изъятию пенсионных «излишков» стало больше
Фото из открытых источников
В декабре активы ЕНПФ, включая инвестиционный доход, выросли почти на 200 миллиардов тенге, а значит, и средства, доступные к досрочному изъятию, тоже увеличились.

Объем пенсионных активов, аккумулированных в АО "Единый накопительный пенсионный фонд", в декабре вырос на 193 миллиарда, до 12,913 триллиона тенге. Ранее в ЕНПФ заявляли, что на 1 декабря 2020 года объем доступных к изъятию средств составлял 2,5 триллиона из 12,72 триллиона тенге, которые предполагалось распределить между 761,4 тысячи вкладчиков фонда. С ростом пенсионных активов объем доступных к изъятию "излишков" стал больше, а вот насколько – вопрос открытый.

Основной рост обеспечен за счет обязательных пенсионных взносов. Под конец 2020 года казахстанцы перечислили рекордный за прошлый год транш в 122 миллиарда тенге. Всего за прошлый год обязательные пенсионные взносы превысили 1,038 триллиона тенге. Добровольные пенсионные взносы по итогам прошлого года составили также рекордные 538,7 миллиона тенге, что в 1,5 раза превышает показатель 2019 года.

Вторым по значимости драйвером прироста активов ЕНПФ стал инвестиционный доход. Объем начисленного дохода в декабре составил 90,3 миллиарда тенге; а по итогам всего 2020 года – 1,262 триллиона тенге, из которых на счета вкладчиков было перераспределено 1,219 триллиона тенге. Выплаты из ЕНПФ в 2020 году превысили 193 миллиарда тенге. Это на 8 процентов меньше показателя годичной давности.

Ранее в ЕНПФ запустили новый сервис для получения информации о пенсионных накоплениях, доступных для снятия. Новый сервис ЕНПФ удобен тем, что доступную для снятия пенсионных накоплений сумму можно узнать без ЭЦП.

Напомним, в приложении "Отбасы банк"появилась функция открытия счета для перечисления пенсионных накоплений.


Источник: tengrinews.kz
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