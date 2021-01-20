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Заболеваемость коронавирусом среди школьников растёт в Казахстане

Просмотров:517 Опубликовано: Сегодня, 11:46
Заболеваемость коронавирусом среди школьников растёт в Казахстане
Фото: Liter.kz
В целом по стране эпидемиологическая ситуация ухудшается.

По данным Министерства здравоохранения, с начала третьей четверти наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди школьников страны — это подтверждают статистические данные ведомства, передает Liter.kz.

Статданные предоставил по запросу издания официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев. Согласно им, если 11 января, то есть в первый день третьей четверти, по стране было зарегистрирован всего 41 случай коронавирусной инфекции среди детей школьного возраста, то 18 января, спустя неделю, этот показатель достиг 95 случаев — произошел прирост в 2,5 раза.

Заболеваемость школьников Казахстана с 11 по 18 января 2021 года:

11 января 2021 – 41 случай. Из них, 9 среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 32 – среди детей, которые обучаются дистанционно;
12 января 2021 – 45 случаев. Из них 11 случаев среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 34 – среди детей, которые обучаются дистанционно;
13 января 2021 – 77 случаев. Из них, 15 случаев среди детей, которые обучаются в дежурных классах, 62 – среди детей, которые обучаются дистанционно;
14 января 2021 – 66 случаев. Из них 10 среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 56 – среди детей, которые обучаются дистанционно;
15 января 2021 – 77 случаев. Из них 17 среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 60 – среди детей, которые обучаются дистанционно;
16 января 2021 – 90 случаев. Из них 15 среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 75 – среди детей, которые обучаются дистанционно;
17 января 2021 – 80 случаев. Из них 14 среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 66 – среди детей, которые обучаются дистанционно;
18 января 2021 – 95 случаев. Из них 21 среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 74 – среди детей, которые обучаются дистанционно.

19 января министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что эпидситуация ухудшается: в «красной» зоне по коронавирусу находятся шесть регионов Казахстана. Министр отметил, что если сравнивать статистику по месяцам, то в ноябре, по сравнению с октябрем, она выросла в 4,5 раза, а в декабре, по сравнению с ноябрем, прирост составил в 1,2 раза.

По словам главы казахстанского Минздрава, новый пик заболеваемости произойдет в конце марта.

В Министерстве здравоохранения Казахстана полагают, что вакцинация населения поможет сократить количество больных коронавирусом в стране.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 11:57
Конечно будет расти , ведь сейчас принялись за повальное тестирование. Взять только первую школу, так практически всех школьников протестировали.
 
 

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