Заболеваемость коронавирусом среди школьников растёт в Казахстане

В целом по стране эпидемиологическая ситуация ухудшается.



По данным Министерства здравоохранения, с начала третьей четверти наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди школьников страны — это подтверждают статистические данные ведомства, передает Liter.kz.



Статданные предоставил по запросу издания официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев. Согласно им, если 11 января, то есть в первый день третьей четверти, по стране было зарегистрирован всего 41 случай коронавирусной инфекции среди детей школьного возраста, то 18 января, спустя неделю, этот показатель достиг 95 случаев — произошел прирост в 2,5 раза.



Заболеваемость школьников Казахстана с 11 по 18 января 2021 года:



11 января 2021 – 41 случай. Из них, 9 среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 32 – среди детей, которые обучаются дистанционно;

12 января 2021 – 45 случаев. Из них 11 случаев среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 34 – среди детей, которые обучаются дистанционно;

13 января 2021 – 77 случаев. Из них, 15 случаев среди детей, которые обучаются в дежурных классах, 62 – среди детей, которые обучаются дистанционно;

14 января 2021 – 66 случаев. Из них 10 среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 56 – среди детей, которые обучаются дистанционно;

15 января 2021 – 77 случаев. Из них 17 среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 60 – среди детей, которые обучаются дистанционно;

16 января 2021 – 90 случаев. Из них 15 среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 75 – среди детей, которые обучаются дистанционно;

17 января 2021 – 80 случаев. Из них 14 среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 66 – среди детей, которые обучаются дистанционно;

18 января 2021 – 95 случаев. Из них 21 среди детей, которые обучаются в дежурных классах и 74 – среди детей, которые обучаются дистанционно.



19 января министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что эпидситуация ухудшается: в «красной» зоне по коронавирусу находятся шесть регионов Казахстана. Министр отметил, что если сравнивать статистику по месяцам, то в ноябре, по сравнению с октябрем, она выросла в 4,5 раза, а в декабре, по сравнению с ноябрем, прирост составил в 1,2 раза.



По словам главы казахстанского Минздрава, новый пик заболеваемости произойдет в конце марта.



В Министерстве здравоохранения Казахстана полагают, что вакцинация населения поможет сократить количество больных коронавирусом в стране.