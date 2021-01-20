150 видов птиц могут исчезнуть в Казахстане из-за боевых действий

Неутешительные прогнозы сделали отечественные орнитологи. Одной из причин вымирания ученые назвали войны на Ближнем Востоке, передает телеканал «Астана».
Пути миграции перелетных птиц лежат через Сирию. Пернатые просто погибают во время вооруженных конфликтов.
Поэтому если раньше в ВКО было разнообразие крылатых, то сейчас редко встретишь даже жаворонка.
«Жаворонков не стало, вы даже не услышите жаворонков, только в районе Жидебая, а так в Зайсанской котловине было 11 видов жаворонков. Сейчас степь молчит», — говорит ученый-орнитолог Борис Щербаков.
Угрозу птицам представляет и ресторанный бизнес. В меню европейских кафе внесли новое блюдо — дичь.
Зарубежные гурманы заказывают зябликов и соловьев. Поэтому владельцы ресторанова отлавливают перелетных на пути миграции.
«Многие отлавливаются виды. В Майями было отловлено 20 млн мелких птиц для ресторанов и столовых. Вот буквально пять дней назад показывали миграцию через Европу. Соловьи, пеночки, жаворонки, юрковые, их ловят сетями, все идет в рестораны, представляете, вылавливают. Вот летит стая 200-500, а долетает лишь 20-30 в Африку попадает», — говорит Борис Щербаков.
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