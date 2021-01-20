У казахстанских инвалидов появится квота на трудоустройство

Photo Фонд развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust"
Закон поступил в мажилис.
Планируется, что в случае, если работодатели не будут выделять нужное количество рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, то будут обязаны выплачивать компенсацию в спецфонд.
Депутаты мажилиса взяли в работу законопроект по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан. Проектом поправок предусматривается введение компенсационной выплаты за несоблюдение квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью в специальный фонд.
Председатель комитета по социально-культурному развитию мажилиса Джамиля Нурманбетова во время пленарного заседания палаты сообщила, что изменения и дополнения направлены на стимулирование лиц с инвалидностью к трудоустройству. Предусматривается внесений изменений и дополнений в 75 законодательных актов.
Согласно концепции законопроекта, у казахстанских работодателей появится обязанность по выплате компенсационных взносов за несоблюдение установленной квоты по трудоустройству инвалидов.
Порядок оплаты и расходования, а также исчисление размера компенсационных выплат за несоблюдение квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью будет определяться уполномоченным органом в сфере занятости населения.
Средства, которые будут поступать в фонд, предлагается направлять на конкретные меры содействия занятости лиц с инвалидностью.
Комитет по социально-культурному развитию мажилиса подготовит заключение по законопроекту до 8 декабря 2021 года.
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